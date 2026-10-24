Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν όχι μόνο οι έξι συλληφθέντες για τους «στημένους» αγώνες αλλά όλοι οι παράγοντες στο χώρο του μπάσκετ.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση Basketgate, καθώς στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνουν οι έξι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και επιπλέον παράγοντες του αθλήματος που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης παρενέβη στην υπόθεση μετά το συναγερμό που χτύπησε στον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος να σημειωθεί πως δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά εδώ και χρόνια αν και η συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία είναι υπόχρεη για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ερευνηθούν όλοι οι παράγοντες ,της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, διαιτητές και άλλα πρόσωπα ακόμα και αν δεν περιλαμβάνονται μέσα στη δικογραφία που σχημάτισε ο αθλητικός εισαγγελέας. «Θα ελεγχθούν όλοι ένας προς εμάς» σύμφωνα με τις ίδιες πηγές προκειμένου να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Μάλιστα η έρευνα της Αρχής που έχει ήδη ξεκινήσει και αφορά τα πρόσφατα οικονομικά έτη θα επεκταθεί και σε παλαιότερες χρήσεις σε βάθος δεκαπενταετίας.

Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει ευρύτερους ελέγχους στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, στρέφοντας την έρευνα της και στο ποδόσφαιρο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον ίδιο αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με βάση τα ευρήματα ,εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης, ο φάκελος ,κατά περίπτωση θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική έρευνα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό .