Τι είπε στην απολογία του ο πρώην διαιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση των στημένων στο μπάσκετ.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο πρώτος από τους έξι συλληφθέντες για την υπόθεση των «στημένων» αγώνων στο μπάσκετ. Με σύμφωνη γνώμη του 9ου τακτικού ανακριτή και του εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

Στη διάρκειας τριών ωρών απολογία του, ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής αρνήθηκε πως έπαιρνε χρήματα για να αλλοιώνει την εξέλιξη των αγώνων μπάσκετ.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Τα 820.000 ευρώ ήταν οι… οικονομίες του πρώην διαιτητή

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής προσπάθησε να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του, λέγοντας πως επρόκειτο για τις… οικονομίες του τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν έκανε ποτέ σπάταλη ζωή κι έτσι μπόρεσε να αποταμιεύει τα χρήματα που έβγαζε. Άλλωστε τα εισοδήματά του από το 2001 έως το 2026 ανέρχονταν στο 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που του επέτρεπε να έχει χρήματα… στην άκρη!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής προσκόμισε στοιχεία που δείχνουν ότι το 1,5 εκατ. ευρώ προέρχεται από την εργασία του ως διαιτητής, την απασχόληση του στο δασαρχείο καθώς και από οικογενειακά εισοδήματα. Ζει, όπως ανέφερε, σε ιδιόκτητο σπίτι στην Κατερίνη, χωρίς να έχει πολλά έξοδα! Ήθελε μάλιστα ένα μέρος των χρημάτων αυτών να το έχει στο σπίτι του σε μετρητά. «Μέσα στα χρόνια έκανα αναλήψεις και συγκέντρωσα τα 820.000 ευρώ, ποσό το οποίο είναι απόλυτα δικαιολογημένο», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

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Αρνήθηκε ότι δωροδοκήθηκε τέσσερις φορές

Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε την αξιοπιστία της σε βάρος του μαρτυρικής κατάθεσης και αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες ότι δωροδοκήθηκε τέσσερις φορές. Επικαλέστηκε μάλιστα άλλοθι για τον χρόνο που φέρονται ότι έγιναν οι επίμαχες συναντήσεις. Για δύο εξ αυτών ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν αλλού, αρνούμενος κατηγορηματικά και για τις άλλες δύο ότι έχει οποιαδήποτε σχέση.