Οι καταθέσεις που «καίνε» τους κατηγορουμένους για τους «στημένους» αγώνες στο μπάσκετ. Η «ταρίφα» των διαιτητών που ήταν «στρατευμένοι» στο πλευρό του προέδρου της ΕΟΚ Ευάγγελου Λιόλιου. Οι υπερβολικές απαιτήσεις τους. Όλη η λίστα των «στημένων» αγώνων στα χέρια της Δικαιοσύνης

«Σκόνη και θρύψαλα… Οι διαιτητές όταν βρίσκουν συγκεκριμένες ομάδες οφείλουν να τις πολεμάνε…. Να αισθανθούν τι σημαίνει σοκ και δέος!!». Αυτή ήταν εντολή την οποία συχνά επαναλάμβανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, σύμφωνα με τους μάρτυρες, για να κάμψει τις πιθανές αντιστάσεις και να πετύχει τη χειραγώγηση ακόμη ενός αγώνα μπάσκετ. Χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο για αυτό, αρκεί να εξασφαλιζόταν το επιδιωκόμενο κάθε φορά αποτέλεσμα.

Ακόμη και με αποβολές προπονητών όπως του Παναγιώτη Γιαννάκη ή και την …εξαφάνιση από όλους τους αγώνες διαιτητών που δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να συνεργαστούν.

«Εγώ είμαι εδώ για σένα, αφού δεν έχετε χρήματα..»

Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση που έδωσε επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος ομάδας μπάσκετ της Β΄κατηγορίας ο οποίος παραδέχτηκε ότι δωροδοκήθηκε για να βοηθήσει τον Προμηθέα Πατρών, όταν επικεφαλής ήταν ο Ευάγγελος Λιόλιος να ανέβει κατηγορία. «Ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα», φέρεται να του είπε τότε ο κ. Λιόλιος.

Χρήματα σε χαρτοπετσέτες

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, η πρόταση του τότε προέδρου του Προμηθέα ήταν σαφής. «Εγώ μπορώ να σου δώσω 150.000 ευρώ, αλλά θα ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2 για να είναι καθαρή η άνοδος του Προμηθέα». Όταν τελικά η ομάδα του μάρτυρα, έγινε επίσημα γνωστό ότι δεν θα ανέβει κατηγορία, ο κ. Λιόλιος φέρεται να του τηλεφώνησε για να του δώσει τα χρήματα. «Μετά την ανακοίνωση, με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα το λόγο μου και μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει το επόμενο τριήμερο πότε και από που θα περάσω να πάρω τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει (100.000 ευρώ). Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία της Coffee lsland στο δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών μου παρέδωσε, σε γραφείο όπου βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου «αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει, ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει». Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα».

«Δώρο» η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη!

Η «ταρίφα» για τους διαιτητές, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ήταν 5.000 ευρώ. Το έργο που αναλάμβαναν ήταν φέρουν εις πέρας το «στημένο» αγώνα, με αθέμιτες και παράνομες ενέργειες, κατάφωρα άδικες στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως το 2018 που αποβλήθηκε ο προπονητής του Άρη, Παναγιώτης Γιαννάκης. «Συναντηθήκαμε στο lntercontinental με τον έναν από τους δύο διαιτητές του αγώνα και μου ζήτησε προκαταβολή το ποσό των 5.000 ευρώ, δηλώνοντας ότι ελέγχει και τον δεύτερο διαιτητή τον οποίον εγώ δεν συνάντησα ποτέ. Επειδή είχα πάει έτοιμος — είχα πάρει χρήματα μαζί μου- του τα έδωσα σε ένα φάκελο, αφού πρώτα πήγα στην τουαλέτα, προκειμένου να μετρήσω το ακριβές ποσό των 5000 ευρώ. Αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα και χαμογελώντας μου είπε «στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα το δεις». Το δώρο είχε να κάνει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, προπονητή του Άρη, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Τον απέβαλε με δύο τεχνικές ποινές, πριν το ημίχρονο, κάτι εξαιρετικά σπάνιο και δη για έναν προπονητή με το ειδικό βάρος του κ. Γιαννάκη. Όταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που καθόμουν και μου έκλεισε το μάτι. ΟΙ οπαδοί της Λάρισας χειροκρότησαν τον κ. Γιαννάκη κατά την έξοδό του, αναγνωρίζοντας το άδικο της τιμωρίας του».

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Τεχνικές ποινές για να μην καταβληθεί η ρήτρα στον Γιώργο Μπόγρη

Με τη μέθοδο των τεχνικών ποινών που επέβαλαν οι διαιτητές , κατ΄εντολή του τότε πρόεδρου του Προμηθέα, εκπαραθυρώθηκε από την ομάδα και ο διεθνής μπασκετμπολίστας Γιώργος Μπόγρης η οποίος είχε πάρει μεταγραφή από την Ισπανία, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Όμως ο κ. Λιόλιος, όπως υποστηρίζει ο μάρτυρας, μετά από δύο μήνες δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοση του παίκτη και αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιό του, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει ρήτρα. «Ο Πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη, Κάνε ό,τι μπορείς». Αυτό διαμηνύθηκε στον μάρτυρα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του. « Εγώ είπα ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά ζήτησα λίγο χρόνο, για να μιλήσω με τον μάνατζερ του. Όταν επικοινώνησα με εκείνον, έγινε έξαλλος, είπε ότι δεν είμαστε Α2, έχουμε επαγγελματικά συμβόλαια, υπάρχουν ρήτρες και ότι οι αποφάσεις στις καριέρες των παικτών είναι σοβαρές και δεν μπορεί να τις αλλάζει μέσα σε δύο μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου. Το επόμενο πρωί, πάω και ενημερώνω τον κατηγορούμενο επιχειρηματία ο οποίος μου κουνάει το συμβόλαιο του κου Μπόγρη, τονίζοντάς μου ότι αν λάβει ένα συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών, επιβάλλεται στον παίκτη πολύ υψηλό πρόστιμο. Εκεί, εμφανίζεται ο κατηγορούμενος σήμερα σύμβουλος στην ΕΟΚ σε θέματα διαιτησίας, και μου λέει «κοίτα να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα». Στον επόμενο αγώνα, ο κατηγορούμενος κυκλοφορούσε με ένα βίντεο, στο οποίο φαινόταν η διαιτητής του αγώνα να δίνει τεχνική ποινή χωρίς λόγο στο Γιώργο Μπόγρη». Στις 5 Δεκεμβρίου του 2019 λύθηκε το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τον Προμηθέα ο μπασκετμπολίστας ο οποίος πληρώθηκε για το χρονικό διάστημα μέχρι το Φεβρουάριο του 2019.

Η στρατολόγηση των διαιτητών

Οι διαιτητές που δεν ήταν στη σφαίρα επιρροής του Ευάγγελου Λιόλιου, σύμφωνα με το μάρτυρα, «δεν ορίστηκαν ποτέ σε αγώνα, εξαφανίστηκαν από το μπάσκετ». Ο απόλυτος έλεγχος των διαιτητών ήταν το πρώτιστο μέλημα του κ.Λιόλου, αμέσως μετά την εκλογή του στην προεδρία της ΕΟΚ. Άλλωστε μία «άτυπη στρατολόγησή τους» είχε ξεκινήσει πριν τις εκλογές στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, όπως είπε, ο μάρτυρα. «Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πως ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πως θα στρατολογήσουμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν, και πως θα ξεκινήσουμε μία άτυπη στρατολόγηση διαιτητών. Γινόταν παρέλαση διαιτητών στο γραφείο του κατηγορούμενου συνεργάτη του κ. Λιόλου.. Για όλα αυτά ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος, ο οποίος ήθελε ως μελλοντικός Πρόεδρος της ΕΟΚ να ελέγχει τους διαιτητές, ώστε να ευνοείται o Προμηθέας».

Τα spa των διαιτητών

Ωστόσο, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Ευάγγελος Λιόλιος δυσανασχετούσε μπροστά στις απαιτήσεις που προέβαλαν οι ελεγχόμενοι από εκείνον διαιτητές όπως δύο από αυτούς που ζήτησαν να κάνουν spa στο Προμηθέας Παρκ. «Ο Λιόλιος εκνευρίστηκε πάρα πολύ και είπε: «είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ένας να βγάλει φωτογραφία θα καταστραφούμε. Τόσα δώρα τους κάνουμε, ας πάνε μόνοι τους σε ένα spa».

Τριήμερο στο Costa Navarino

Το καλοκαίρι του 2018, κατηγορούμενη διατητής, όπως είπε ο μάρτυρας, μόλις είδε ότι είχε ανεβάσει ο ίδιο φωτογραφία του στο Facebook από τη διαμονή του στο Costa Navarino του ζήτησε να κλείσει και για εκείνη. «Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: «με όλο το θάρρος, μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω στο Costa Navarino;». Είπα «θα σ' το κανονίσω» και πήρα τηλ. τον κατηγορούμενο επιχειρηματία, του εξιστόρησα τι έγινε, και μου είπε «κανόνισέ το- τα χρήματα θα τα βάλουμε μισά μισά». Την κράτηση την έκανα 27-7-2018, για διαμονή 6-9-2018 έως 9-9-2018 με κόστος 351,70 τη βραδιά. Η διαιτητής, μετά τη διαμονή της, με ευχαρίστησε πολύ για το δώρο».

Τα ευνοϊκά σφυρίγματα των διαιτητών

Εν ενεργεία διαιτητής ο δεύτερος μάρτυρας που παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να καταθέσει, τόνισε πως «είναι πολλοί οι αγώνες που αλλοιώθηκαν». Ο στόχος ήταν, όπως είπε, «είτε να κερδίσει μία ομάδα είτε να επωφεληθεί κάποιος παίκτης, λόγου χάριν, σφυρίζοντας πολλά φάουλ υπέρ του, ώστε να φτιάξει τη στατιστική του, κυρίως για νεαρής ηλικίας αθλητές».

Απαντώντας στην ερώτηση αν υπήρξε παρέμβαση του κ. Λιόλιου στα εκάστοτε μέλη της ΚΕΔ, ο μάρτυρας είπε: «Από τότε που ανέλαβε ο κ. Λιόλιος τη διοίκηση της ΕΟΚ, ήταν δεδομένη η παρέμβασή του στα μέλη της ΚΕΔ….». Δεν παρέλειψε δε να αναφερθεί στη φράση «σκόνη και θρύψαλα» που μεταφερόταν διά στόματος των συνεργατών του κ. Λιόλιου. «Η «σκόνη» σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, ενώ με τη φράση «σκόνη και θρύψαλα» εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψή τους», εξήγησε.

Οι αγώνες μπάσκετ που ελέγχονται

Ο μάρτυρας παρέδωσε λίστα στον αθλητικό εισαγγελέα για τους αγώνες των οποίων η εξέλιξη ή το αποτέλεσμα φέρεται να χειραγωγήθηκε από τους κατηγορουμένους. Συγκεκριμένα, μίλησε τους αγώνες:

22-5-2018, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας — Ηλυσιακός, Τελικοί play off ανόδου ΑΈΣΚΑ ανδρών

19-1-2019, Προμηθέας Πατρών — Κολοσσός Ρόδου, Basket League

20-1-2019, Γ' Εθνική, Αγάλεω - Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας

17-2-2019, Αταλάντη - ΌΦΗ,

17-3-2019 N.E. Μεγαρίδα- Αιγάλεω (Γ' Εθνική5-5-2019 Χίος - ΟΦΗ (Γ' Εθνική)

7-12-2019, Προμηθέας- Λαύριο, (Basket League)

19-1-2020 Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας - Μαρούσι, Β' Εθνική,

1-2-2020, Λαύριο - Περιστέρι, Basket League,

29-7-2020 — 2.8.2020: Κλειστό Κοκκινιάς στο Μαρούσι, Πανελλήνιο Παίδων, και Πανελλήνιο Εφήβων 5-8/8/2020,

Προμηθέας- ΠΑΟΚ (εφήβων),

9-8-2020, Ηράκλειο - Προμηθέας Πάτρας, (Πανελλήνιο Εφήβων),

5-9-2021, στην Αθήνα, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, Ακαδημία ΔΕΚΑ

21-10-2021, Αιγάλεω – Πανιώνιος

4-12-2021, ΠΑΟ - ΔΟΥΚΑΣ

22-1-2022 στο ΔΑΙΣ, Ολυμπιακός - Προμηθέας,

6-2-2022 στο ΔΑΙΣ, Παναθηναϊκός - Προμηθέας,

3-2-2022, στη Ρόδο, Διαγόρας Ρόδου — Αίολος Αγυιάς, Γ Εθνική,

10-4-2023, στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών 2014 - Καλαμάτα,

30-4-2023, στην Κυπαρισσία, Δίων Κυπαρισσίας - Προμηθέας Πατρών

26-10-2024, Ηλυσιακός — Προμηθέας Πατρών 2014 [National League 1, (Β' Εθνική)],

17-2-2025, στην Πάτρα, Απόλλων Πάτρας-Προμηθέας 2014, National League 1,

22-3-2025, στην Πάτρα, Προμηθέας 2014 - Αίολος Αγυιάς, National League 1,

23-3-2025, Ιος τελικός ΑΙ γυναικών Αθηναϊκός ΠΑΟ,

Τελικοί Σχολικού Πρωταθλήματος Αγοριών, Μάιος 2025

5-2025, στην Πάτρα, Ημιτελικός Σχολικού Πρωταθλήματος Αγοριών: Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας - Λύκειο Αποστόλου Παύλου και Παύλου Λεμεσού,

5-2025, στην Πάτρα, Τελικός Σχολικού Πρωταθλήματος Αγοριών: Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας - Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη,

14-5-2025, Δάφνη Δαφνίου - Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, National League

21/02/2026, Λαύριο - Κόροιβος Αμαλιάδας Elite League,

04/04/2026, ΑΓ ΕΧ - Πανερυθραϊκός 95-84, Elite League, 20-1-2026, στην Κέρκυρα, Ιόνιος Κέρκυρας — Προμηθέας Πατρών.

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26-28/3/2026, στην Πάφο, Σχολικοί αγώνες στην Κύπρο, τελικοί (final four),

27-3-2026, Ημιτελικός, 27-3-2026: Σχολεία/Εκπαιδευτήρια: Αναγέννηση Πατρών — Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης,

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