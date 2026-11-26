Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής μας από τη Γεωργία.

Η Εθνική Ανδρών ηττήθηκε με 92-88 στην παράταση από τη Γεωργία, στον τρίτο αγώνα της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά τον αγώνα, στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν για την ελληνική ομάδα ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, και ο αθλητής της «γαλανόλευκης», Βασίλης Τολιόπουλος, ενώ για τους Γεωργιανούς τοποθετήθηκαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Αλεξάνταρ Τζίκιτς, και ο αθλητής, Ντούντα Σανάτζε.

Αναλυτικά η μετάδοση από το ΑΠΕ:

Βασίλης Σπανούλης: «Είναι μια σκληρή ήττα, είχαμε το παιχνίδι στα χέρια μας και κάναμε πράγματα, που δεν έπρεπε. Είχαμε αστοχία στα τρίποντα και κακή αναλογία ασίστ-λαθών, χάνοντας πολλά λέι απ. Αυτό είναι το μπάσκετ και πρέπει να συνεχίσουμε».

Για την κατάσταση του Μήτογλου και την επαναφορά στα 28 δεύτερα: «Ο Ντίνος έχει ένα πρόβλημα στον δικέφαλο. Για την φάση εκείνη, ήταν δική μου απόφαση να παίξουμε ένα pick n roll για τον Τολιόπουλο, όπου θεωρώ ότι έγινε φάουλ και μετά έπρεπε να παίξουμε άμυνα, κάτι που δεν έγινε. Εχουν δει πολλά τα μάτια μου, είχαμε κάνει πολλά κατεβάζοντας την μπάλα και για αυτό πήρα την απόφαση».

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Για το σερί της Γεωργίας στο τέλος και τα λάθη: «Κάναμε οκτώ δευτερόλεπτα, δεχθήκαμε τρίποντο από τον ψηλό που έχει 0%, κάναμε λάθη, κάναμε αντιαθλητικό στη βολή, πράγματα που δε βλέπουμε συχνά στο μπάσκετ».

Για την ψυχολογία μετά το αποτέλεσμα: «Για να είμαστε ειλικρινείς, το μπάσκετ που παίξαμε ήταν κάτω του μετρίου. Χάσαμε από δύο παίκτες ουσιαστικά, ήταν μια κακή ήττα παρότι προσπαθήσαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε, αντιπροσωπεύουμε την Εθνική μας και πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, θα αναλύσουμε τα λάθη μας και θα πάμε στο επόμενο παιχνίδι».

Βασίλης Τολιόπουλος: «Πολύ σκληρή ήττα σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, αυτοκτονήσαμε και πρέπει να συνεχίσουμε».

Αλεξάνταρ Τζίκιτς: «Ηταν ένα τρελό παιχνίδι, κερδίσαμε όταν οι αντίπαλοί μας είχαν 24 επιθετικά ριμπάουντ κι εμείς 20 λάθη, πολλά εκ των οποίων αβίαστα. Επιβιώσαμε, όμως, στην παράταση, είναι τρελό αυτό που έγινε. Χάναμε με 26 από την Ισπανία, τώρα έγινε αυτό. Σχετικά με τον Τόκο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εχουμε κάποια πρωτόκολλα στο παιχνίδι μας, αλλά ήρθε, βρέθηκε στο ξενοδοχείο κι έπαιξε 44 λεπτά. Κάθε φορά που τον ρωτάω πώς είναι, μου λέει πως είναι καλά κι έβαλε 25 πόντους, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Είναι πιο εύκολη η δουλειά μου, όπως και των άλλων παικτών, γιατί προπονώ έναν τέτοιο χαρακτήρα. Περαστικά στον Ντίνο Μήτογλου για τον τραυματισμό του».

Για το ματς με την Πορτογαλία: «Είμαι έκπληκτος ακόμη από αυτό το παιχνίδι, πρέπει να δω τα παιδιά στα αποδυτήρια πόσο το έχουν χαρεί. Θα ταξιδέψουμε, θα ξεκουραστούμε και θα πάμε για μια νέα πρόκληση. Παίξαμε με την Ελλάδα χωρίς τους παίκτες μας από το ΝΒΑ, σέβομαι πολύ την Πορτογαλία, είναι μια διαφορετική ομάδα, πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και να προσέξουμε τους έμπειρους παίκτες τους. Παίξαμε με πολλούς έμπειρους Ελληνες παίκτες και πρέπει πάλι να είμαστε πολύ καλοί για άλλη μια νίκη».

Για τους Γεωργιανούς που υποστήριξαν την χώρα τους στο T-Center: «Επρεπε να το είχα αναφέρει εξαρχής, τους αξίζουν συγχαρητήρια, υποστήριξαν την ομάδα μας και τους ευχαριστούμε. Σήμαινε πολλά για εμάς, όταν είδαμε τη σημαία μας και τόσους να μας υποστηρίζουν, χαρήκαμε πολύ».

Για τον τραυματισμό του Αντρονικασβίλι: «Δεν έχω ιδέα για τον τραυματισμό του, πρέπει να ελέγξουμε την κατάσταση τριών παικτών που έχουν θέματα, όπως και του Σενγκέλια που έπαιξε 44 λεπτά. Εχω εμπιστοσύνη στο ιατρικό μας επιτελείο να κάνει... τα μαγικά του».

Για το πλάνο για το μπάσκετ στη Γεωργία: «Μπορείς να γίνεις κι εσύ μέλος... της ομάδας επικοινωνίας μας. Στη Γεωργία λένε, ότι το μπάσκετ... είναι τελειωμένο κι εγώ δε συμφωνώ. Εχουμε προβλήματα με το NIL, η βάση μας είναι πολύ μικρότερη από άλλες χώρες και κάθε παίκτης για εμάς μετράει. Θέλουμε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να είναι μαζί μας και να γίνουν κομμάτι του μπάσκετ μας».

Ντούντα Σανάτζε: «Ηταν ένα τρελό παιχνίδι με πολλά λάθη, αλλά αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια που δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Πίστεψαν, ότι χάσαμε το παιχνίδι στην παράταση, αλλά συνεχίσαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, γίναμε καλύτεροι, επιστρέψαμε, δείξαμε την ταυτότητα του Γεωργιανού πολεμιστή και πήραμε το παιχνίδι. Σταθήκαμε ο ένας στο πλευρό του άλλου, θα ήθελα να πω για τον αρχηγό μας, Τόκο Σενγκέλια, που ήρθε στις 3 τα ξημερώματα και, επίσης, είχε την είδηση του θανάτου της μητέρας του, αλλά έπαιξε. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και ευχαριστούμε τον Θεό που τα καταφέραμε».