Το πρόγραμμα της εθνικής Ελλάδας στο Euro K21 2027.

Η εθνική Ελλάδας κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο του Euro K21 2027, με αντιπάλους την Πορτογαλία, την Κροατία και την Τσεχία, στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Σερβία και την Αλβανία, από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που εξασφάλισε την επιστροφή της σε Euro K21 έπειτα από 25 χρόνια νικώντας την Ισλανδία στα πέναλτι, θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Κροατία (17/6), στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Τσεχία (20/6) και θα ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων απέναντι στην Πορτογαλία (23/6).

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Στην τελική φάση του Euro K21 2027 θα συμμετάσχουν 16 ομάδες. Στα προημιτελικά θα περάσουν οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και η συνέχεια περιλαμβάνει νοκ άουτ αναμετρήσεις έως τον τελικό που θα διεξαχθεί στα Τίρανα στις 3 Ιουλίου. Πέρα από το τρόπαιο, το Euro K21 δίνει και τρία «εισιτήρια» για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028.

Euro K21 2027: Οι όμιλοι της διοργάνωσης

1ος όμιλος

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Σερβία

Αγγλία

Γαλλία

Πολωνία

2ος όμιλος

Αλβανία

Ισπανία

Ιταλία

Φινλανδία

3ος όμιλος

Πορτογαλία

Κροατία

Ελλάδα

Τσεχία

4ος όμιλος

Γερμανία

Ολλανδία

Νορβηγία

Βέλγιο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ