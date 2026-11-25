Νέο επεισόδιο το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 21:00.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Μέσα από το «The Roadshow» όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, μάς ταξιδεύει στη Λάρισα.

Όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 21:00 - Προορισμός: Λάρισα

Το ταξίδι του «The Roadshow» στη Λάρισα ξεκινάει από το μεγαλύτερο παγκάκι στον κόσμο, στο Καλαμάκι της Λάρισας από όπου βλέπεις όλον τον Θεσσαλικό κάμπο.

Ο πρώτος άνθρωπος που συναντούν είναι και ο καλύτερος μετεωρολόγος της περιοχής και χρησιμοποιεί νέες ορολογίες… Στην πόλη της Λάρισας περνάνε από το Αλκαζάρ και μαθαίνουν πότε πήρε το πρωτάθλημα η Λάρισα! Αμέσως μετά, συνεχίζουν την παρουσίαση με τα αθλήματα της Λάρισας και πηγαίνουν στον αθλητικό σύλλογο ταβλαδόρων. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, την πλατεία Ταχυδρομείου, συναντάνε ντόπιους και μαθαίνουν πολλά… Επισκέπτονται ένα ζαχαροπλαστείο, που στη βασιλόπιττα βάζει αληθινή λίρα. Στη συνέχεια, έχουν μία υπέροχη συνάντηση στον αθλητικό σύλλογο ΑΜΕΑ, γεμάτη δύναμη, χαμόγελα και πάθος για ζωή.

Ο Γρηγόρης και ο Διονύσης δεν θα μπορούσαν να μην επισκεφτούν και τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό TRT. Σε ένα μαντρί στα Φάρσαλα γνωρίζουν δύο νέους κτηνοτρόφους, μιλάνε για την καθημερινότητα και τις δυσκολίες τους και ο Γρηγόρης αποφασίζει να μεταμορφώσει την μαμά της οικογένειας. Η περιήγηση συνεχίζεται και ο Γρηγόρης μεταμορφώνεται σε Μυρμιδώνας…

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Στη μέση ενός λιβαδιού συναντούν την Έλενα Ξυδιά, μία κοπέλα που προκειμένου να αναδείξει τις ομορφιές της Ελλάδας παίζει πιάνο σε φυσικά τοπία, καταρράκτες, παραλίες, δάση, λίμνες και αγρούς. Στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Φαρσάλων επισκέπτοναι το μουσείο που έχει διαμορφωθεί μέσα στον σταθμό. Το ταξίδι συνεχίζεται στον Τύρναβο, όπου οι συζητήσεις με τους ντόπιους είναι επίφοβες και με πολλά X.

Τελευταία στάση είναι σε ένα κέντρο έρευνας, όπου ένας άνθρωπος εξάγει εφευρέσεις από δικά του τεχνολογικά δημιουργήματα!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow», όπου κάθε δρόμος οδηγεί κάπου. Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.