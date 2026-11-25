Η Άννα αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

Μία ημέρα γεμάτη με εκπλήξεις περίμενε τους παίκτες του GNTM 7, οι οποίοι για τις ανάγκες των γυρισμάτων μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όπου φωτογραφήθηκαν κάτω από τη βροχή.

Στο πλευρό τους, βρέθηκαν δύο από τους φιναλίστ του περυσινού διαγωνισμού, η νικήτρια, Ξένια και ο Γιώργος Τοκμετζίδης.

Τα δύο παιδιά, πόζαραν στο πλευρό των φετινών διαγωνιζόμενων, παίρνοντας τον ρόλο των παρτενέρ τους.

Σκοπός της σημερινής δοκιμασίας ήταν να υποδυθούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο η ζωή το αναγκάζει να αποχωριστεί. Έτσι, σε κάθε λήψη έπρεπε να αποχωριστεί ο πόνος του αποχωρισμού.

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Η Καρολίνα, ως νικήτρια της χθεσινής δοκιμασίας είχε να διαχειριστεί το δικό της πλεονέκτημα και να επιλέξει το μοντέλο που θα φωτογραφηθεί υπό περιορισμούς.

Η Άννα, λοιπόν, ήταν άτυχη της βραδιάς, καθώς κλήθηκε να μπει πρώτη στο σετ και στη συνέχεια να ποζάρει χωρίς να δεχθεί καμία καθοδήγηση από τους συναδέλφους, τους κριτές, τον παρτενέρ ή τον φωτογράφο.

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Οι εκπλήξεις βέβαια, δεν σταμάτησαν εδώ, καθώς δύο μοντέλα που είχαν αποχωρήσει νωρίτερα από τον διαγωνισμό, επέστρεψαν για να διεκδικήσουν και πάλι τη θέση του.

Ο Ζαν και ο Χρύσανθος, λοιπόν, επέστρεψαν στον διαγωνισμό και συμμετείχαν κανονικά στη φωτογράφιση, με τις λήψεις τους να δέχονται την κριτική της επιτροπής.

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GNTM 7: Η Άννα αποχώρησε από τον διαγωνισμό

Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, ορισμένα μοντέλα ξεχώρισαν για τις καλές τους λήψεις και άλλοι βρέθηκαν μία ανάσα πριν από την αποχώρηση.

Στην κορυφή του βάθρου βρέθηκε ο Γιάννης και η Σταυρούλα, ενώ το έπαθλο των 1.000 ευρώ και την ασυλία κατέκτησε για πρώτη φορά η Σταυρούλα.

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Από την άλλη πλευρά, ο Ζαν, η Σοφία και η Άννα βρέθηκαν μία ανάσα πριν από την αποχώρηση.

Από τους τρεις η Άννα βρέθηκε εκτός σπιτιού με τη συγκίνησή της να είναι φανερή.

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