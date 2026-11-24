Με εντυπωσιακό τρόπο ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Βαλένθια κερδίζοντας με σκορ 83-86, στην 14η αγωνιστική της Euroleague.
Μετά το Κάουνας, οι «πράσινοι» με buzzer beater τρίποντο ξανά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επικράτησαν και βρέθηκαν στην κορυφή.
Με το αποψινό σκορ, ο Παναθηναϊκός βάζει έτσι τέλος στο αήττητο σερί 4-0 που είχαν μέχρι απόψε οι Ισπανοί.
{https://x.com/EuroLeague/status/2125342849189237030}
{https://x.com/Eurohoopsnet/status/2125343557125030197}
{https://x.com/ourg1os/status/2125343418154881108}