Ο Παναθηναϊκός με 86-83 κέρδισε τη Βαλένθια στην 14η αγωνιστική της Euroleague.

Με εντυπωσιακό τρόπο ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Βαλένθια κερδίζοντας με σκορ 83-86, στην 14η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το Κάουνας, οι «πράσινοι» με buzzer beater τρίποντο ξανά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επικράτησαν και βρέθηκαν στην κορυφή.

Με το αποψινό σκορ, ο Παναθηναϊκός βάζει έτσι τέλος στο αήττητο σερί 4-0 που είχαν μέχρι απόψε οι Ισπανοί.

{https://x.com/EuroLeague/status/2125342849189237030}

{https://x.com/Eurohoopsnet/status/2125343557125030197}

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{https://x.com/ourg1os/status/2125343418154881108}