Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1.

Ο Ταμπόρντα έδωσε τη λύση για τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 2-1 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το γκολ μπήκε στο 68’ και έδωσε την πολυπόθητη νίκη έναντι των Βουλγάρων.

Ο Παναθηναϊκός στάθηκε «δεμένος» και απόλυτα συγκεντρωμένος στο γήπεδο παίρνοντας το αποτέλεσμα που ήθελε πετυχαίνοντας 14 νίκες σε 15 παιχνίδια!

Είχε βέβαια να αντιμετωπίσει σήμερα έναν εξαιρετικό γκολκίπερ τον Φέντορ Λαπούκοφ.

Ειδικότερα, μετά την πρώτη χαμένη ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο 7ο λεπτό με το σουτ του Ιορντάνοφ που απέκρουσε με υπερένταση ο Πένια σε κόρνερ, ο Παναθηναϊκός άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας «πέσει» πάνω σ’ έναν εξαιρετικό Φέντορ Λαπούκοφ, ο οποίος έκανε «μεγάλες» επεμβάσεις.

Στο 12’ σταμάτησε δύο φορές τον Σαντίνο Αντίνο, στο 14’ είπε όχι στην εξ επαφής κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν,, ενώ στο 27 έδιωξε με τα πόδια το τετ-α-τετ του Λιβάι Γκαρσία. Στο 29’ ο γκολκίπερ της βουλγαρικής ομάδας είπε δύο φορές «όχι» αρχικά σε τετ-α-τετ και στη συνέχεια σε νέο πλασέ του Καλάμπρια, ενώ στο 37’ απέκρουσε και το τετ-α-τετ του Ραστόντερ.

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Ο Παναθηναϊκός βρήκε εντέλει το γκολ στο 41’ με έναν τρομερό συνδυασμό. Από κάθετη πάσα του Λιβάι Γκαρσία προς τον Ταμπόρδα, ο τελευταίος έκανε ένα υπέροχο τακουνάκι εν κινήσει, προς τον Καλάμπρια, ο οποίος πλάσαρε με το αριστερό για το 1-0 του «τριφυλλιού».

Η ΤΣΣΚΑ, ωστόσο,. «απάντησε» αμέσως, καθώς στο 44’ από κόρνερ του Σένσι, ο Αλμέιδα με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε με πολύ πιεστική διάθεση και συνέχισε να πολιορκεί τα καρέ της ΤΣΣΚΑ και να χάνει ευκαιρίες, όπως αυτή στο 50’, όπου ο Λαπούκοφ έπιασε το σουτ του Λιβάι και στη συνέχεια το γκολ που πέτυχε ο Ραστόντερ δεν μέτρησε διότι ήταν οφσάιντ.

Στο 64’ ο Εμπόνγκ έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία για του Βούλγαρους πλασάροντας στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, όμως στο 68’ ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 2-1 με κοντινό πλασέ του Βισέντε Ταμπόρδα, έπειτα από ασίστ του Τεττέη που είχε μόλις περάσει στο γήπεδο.

Έξι λεπτά αργότερα (74’) ο Λαπούκοφ σταμάτησε την προσπάθεια του Κυριακόπουλου, ενώ στο 77' σημειώθηκε μία ιδιαίτερη φάση. Η ΤΣΣΚΑ ξεκίνησε αντεπίθεση, με τον Καμαρά να υποπίπτει σε φάουλ πάνω στον Ιορντάνοφ. Ο διαιτητής δεν διέκοψε την εξέλιξη της φάσης, με τον Γοδόι να σκοράρει απέναντι στην ουσιαστικά ακινητοποιημένη άμυνα του Παναθηναϊκού. Η παράβαση, ωστόσο, είχε ήδη καταλογιστεί και στην εκτέλεση του φάουλ ο Γκμπαμίν έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.