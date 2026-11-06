Η ομάδα του Χρήστου Κόντη σάρωσε στο Βουκουρέστι.

Μεγάλη νίκη για τον ΟΦΗ ο οποίος πήρε το διπλό που ήθελε και τους 6 «χρυσούς» βαθμούς.

Τα γκολ πέτυχαν ο Πούγγουρας και ο Φούντας, ένα σε κάθε ημίχρονο.

Ο ΟΦΗ έδειξε από το πρώτο λεπτό ότι ήταν αποφασισμένος να μη φύγει με κάτι καλό από το Βουκουρέστι, κατ΄ανάγκη έδρα της ομάδας από το Ισραήλ. Είχε τον έλεγχο και απειλούσε... διακριτικά, κυρίως με τον Νους, ενώ φρόντιζε να κλείνει σωστά τους διαδρόμους ώστε να μην απειλείται. Ηταν και τυχερός, καθώς προηγήθηκε στο πλέον κοβικό χρονικό σημείο.

Στο 45+1΄ από φάουλ του Αθανασίου και απόκρουσει του Μαρτσιάνο, ο Πούγγουρας πήγε πρώτος στη μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα, σκοράροντας για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΟΦΗ και για δεύτερη σε όλη του την καριέρα! Είχε πετύχει άλλο ένα γκολ το 2021 με τον Παναθηναϊκό, σε ματς κυπέλλου εναντίον του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο 56΄ ο Ταξιάρχης Φούντας με ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ από αριστερά, πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ δίνοντας στην ομάδα του τεράστιο προβάδισμα νίκης. Στο 73΄ λίγο έλειψε ο Ανδρούτσος να πετύχει ένα πανομοιότυπο γκολ, ακριβώς από την ίδια θέση, αλλά ο Μαρτσιάνο πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση. Κάθε αντεπίθεση των Κρητικών ήταν «φωτιά» και το 90΄ ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης