Από το χλιδάτο lifestyle στις ερωτήσεις του Κογκρέσου.

Μετά την εκλογική ήττα του Τραμπ, το πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζει και μαζί του αναμένεται να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα εξεταστούν οι δραστηριότητες προσώπων που συνδέθηκαν με το - πανίσχυρο μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές - σύστημα εξουσίας.

Πρωταγωνίστρια, η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οι Δημοκρατικοί την αντιμετώπισαν σαν σύμβολο διαφθοράς του τραμπισμού και η αποπομπή της μετά τις αποκαλύψεις της WSJ τους δικαιώνει.

Από τις αναφορές στον ομογενή Μαραφάτσο που ήταν η σκιά της μέχρι τις προνομιακές σχέσεις της με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ και εφοπλιστές, το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι ποιος φωτογραφήθηκε με ποιον. Είναι αν υπήρξαν διαμεσολαβήσεις, δεσμεύσεις ή συμφωνίες που πρέπει να ελεγχθούν θεσμικά. Πού τελείωνε η διπλωματία και άρχιζε η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων;

Η ακρόαση της στο Κογκρέσο, που θα μεταφέρει τη συζήτηση από τις εντυπώσεις στα έγγραφα, στις ημερομηνίες και στις πραγματικές διαδρομές των επαφών, είναι πλέον θέμα χρόνου. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα υποχρεωθεί να δώσει σαφείς απαντήσεις για να μην μπλέξει. Είναι ήδη αρκετοί οι πρώην φίλοι της στη χώρα μας που έχουν λόγους να ανησυχούν.

Α.