Η ίδια η διαδικασία της γραφής, αλλά και η οπτική επαφή με τη σελίδα, ενδέχεται να ενισχύουν την αποτύπωση της πληροφορίας.

Οι συνήθειές σας σχετικά με το πώς κρατάτε ημερολογιακές σημειώσεις αποκαλύπτουν περισσότερα για εσάς απ’ όσα θα μπορούσε ποτέ να αποκαλύψει το ζώδιό σας. Φανταστείτε το εξής: Είναι η πρώτη ημέρα του μήνα, το αφεντικό σας μόλις ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας ενός νέου προϊόντος, η καλύτερή σας φίλη σάς έστειλε μήνυμα για ένα ταξίδι με τις φίλες σας και εσείς στρέφεστε είτε στο κινητό σας είτε σε εκείνο το ευχάριστα βαρύ ημερολόγιο τοίχου που βρίσκεται στο ψυγείο.

Για κάποιους, η επιλογή του χαρτιού παραπέμπει σε μια παλιομοδίτικη συνήθεια. Για τους ψυχολόγους, όμως, σηματοδοτεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι που γράφουν τις υποχρεώσεις τους σε ένα χάρτινο ημερολόγιο, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στο κινητό τους, δεν το κάνουν απλώς από νοσταλγία ή επειδή τους αρέσει η αισθητική του. Χρησιμοποιούν έναν διαφορετικό τρόπο νοητικής επεξεργασίας σύμφωνα με το graziamagazine.com.

Τι αποκαλύπτει για την νοητική σας λειτουργία το χάρτινο ημερολόγιο

Ας ξεκινήσουμε από την προσωπικότητα. Σε συνεντεύξεις με ψυχολόγους, οι άνθρωποι που προτιμούν ένα χάρτινο ημερολόγιο περιγράφονται συχνά ως πιο ευσυνείδητοι, στοχαστικοί και δημιουργικοί. Τους αρέσει να βλέπουν τη ζωή τους αποτυπωμένη με μελάνι και όχι κρυμμένη πίσω από μια ένδειξη ειδοποίησης στην οθόνη.

Οι άνθρωποι που σκέφτονται μέσα από την αφή: Γιατί έχει σημασία να αγγίζετε τα σχέδιά σας

Οι ψυχολόγοι που μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά υποστηρίζουν ότι όσοι προτιμούν τα χάρτινα ημερολόγια τείνουν να εκτιμούν την ίδια την απτική εμπειρία. Η χειρόγραφη καταγραφή, το γύρισμα των σελίδων και η παρακολούθηση των άδειων τετραγώνων που σταδιακά γεμίζουν δημιουργούν ένα απτό αρχείο της ζωής, το οποίο προσφέρει μια ικανοποίηση που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί από ένα απλό σύρσιμο του δαχτύλου στην οθόνη. Αυτή η τάση υποστηρίζεται και από τη νευροεπιστήμη. Μελέτες ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) από ερευνητές όπως οι Ruud Van der Weel και Audrey Van der Meer δείχνουν ότι η χειρόγραφη γραφή ενεργοποιεί ευρύτερα εγκεφαλικά δίκτυα σε σχέση με την πληκτρολόγηση, ιδιαίτερα εκείνα που συνδέονται με τη μάθηση και τη μνήμη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όταν κινείτε το στιλό σας πάνω σε ένα χάρτινο ημερολόγιο, ο εγκέφαλός σας συμμετέχει ουσιαστικά περισσότερο στη διαδικασία απ’ ό,τι όταν πατάτε «Αποθήκευση» σε μια οθόνη. Το να διαγράφετε μια ολοκληρωμένη εργασία δεν είναι απλώς ευχάριστο οπτικά. Προσφέρει και μια μικρή αίσθηση ανταμοιβής, η οποία σας παρακινεί να συνεχίσετε.

Οι άνθρωποι που προσμένουν τα γεγονότα: Πώς η σημείωση ημερομηνιών ενισχύει τα κίνητρα

Υπάρχει επίσης και η συναισθηματική πλευρά. Αν είστε από εκείνους που κυκλώνουν με αγάπη τις ημερομηνίες των διακοπών ή σχεδιάζουν μια καρδιά δίπλα στην ημερομηνία του γάμου ενός φίλου στο ημερολόγιο του τοίχου, τότε δεν είστε απλώς οργανωτικοί. Απολαμβάνετε την προσμονή. Η κλασική θεωρία της απλής έκθεσης του Robert Zajonc υποστηρίζει ότι όσο πιο συχνά βλέπουμε κάτι, τόσο μεγαλύτερη οικειότητα και θετική διάθεση αναπτύσσουμε απέναντί του. Κάθε φορά που το βλέμμα σας πέφτει πάνω σε εκείνο το Σαββατοκύριακο που έχετε σημειώσει για μια απόδραση, ο εγκέφαλός σας λαμβάνει μια μικρή υπενθύμιση ότι έρχονται ευχάριστες στιγμές.

Οι ψυχολόγοι διαπιστώνουν επίσης ότι πολλοί από τους ανθρώπους που παραμένουν πιστοί στα χάρτινα ημερολόγια εκτιμούν την απλότητα. Σε μια ψηφιακή ζωή γεμάτη εφαρμογές και ειδοποιήσεις, η επιλογή ενός απλού χάρτινου ημερολογίου αποτελεί μια διακριτική μορφή αντίδρασης, έναν τρόπο να διαχειρίζονται τον χρόνο τους χωρίς να αφήνουν ολόκληρο το διαδίκτυο να εισβάλλει στην καθημερινότητά τους.

Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός σας με σημειώσεις σε χάρτινα ημερολόγια αλλά και στο ημερολόγιο του κινητού

Περισσότερα εγκεφαλικά δίκτυα ενεργοποιούνται με το χαρτί

Πέρα από τις εντυπώσεις, υπάρχουν και επιστημονικά δεδομένα. Μελέτες που συγκρίνουν τα χάρτινα σημειωματάρια με τις ηλεκτρονικές συσκευές δείχνουν ότι το χαρτί προκαλεί εντονότερη ενεργοποίηση σε εγκεφαλικές περιοχές που συνδέονται με τη μνήμη, την οπτική απεικόνιση και τη γλώσσα κατά τη διάρκεια δοκιμασιών ανάκλησης πληροφοριών. Ο εγκέφαλός σας δημιουργεί έναν πλουσιότερο, πιο τρισδιάστατο νοητικό χάρτη των πληροφοριών όταν αυτές είναι συνδεδεμένες με μια φυσική σελίδα.

Ταχύτερη ανάκληση πληροφοριών στο χαρτί

Μια μελέτη του 2021, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τόκιο, ζήτησε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμά τους χρησιμοποιώντας είτε χάρτινα ημερολόγια είτε ηλεκτρονικές ταμπλέτες είτε smartphones. Όσοι χρησιμοποίησαν χαρτί δεν παρουσίασαν μόνο μεγαλύτερη δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη, αλλά θυμήθηκαν επίσης τις πληροφορίες περίπου 25% ταχύτερα σε σύγκριση με την ομάδα που χρησιμοποίησε smartphones. Μεταφράζοντας αυτό το εύρημα στην καθημερινή ζωή, μπορούμε να πούμε ότι ενδεχομένως θα αντιμετωπίζετε λιγότερες στιγμές σύγχυσης του τύπου «Περίμενε, τι ώρα ήταν αυτό;» πριν από ακόμη μία διαδικτυακή συνάντηση.

Ειδοποιήσεις έναντι απομνημόνευσης: Η ανταλλαγή ανάμεσα στη μνήμη και την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς παράγοντες

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία έχει περιγράψει τους ανθρώπους ως «γνωστικά φειδωλούς», δηλαδή ως όντα που εξοικονομούν νοητική ενέργεια αναθέτοντας εργασίες σε εργαλεία. Τα ημερολόγια των κινητών είναι σχεδιασμένα ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Καταχωρίζετε μια συνάντηση, την ξεχνάτε και στη συνέχεια ακολουθείτε την ειδοποίηση όταν εμφανιστεί. Είναι αποτελεσματικό, αλλά και παθητικό.

Με ένα χάρτινο ημερολόγιο δεν υπάρχουν αναδυόμενα μηνύματα. Η ανάκληση μιας υποχρέωσης εξαρτάται από το πόσο καλά αποτυπώσατε την πληροφορία στη μνήμη σας όταν τη γράψατε για πρώτη φορά, καθώς και από το πόσο συχνά επιστρέφετε οπτικά στη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η επιπλέον νοητική προσπάθεια είναι ακριβώς εκείνη που ενισχύει την προοπτική μνήμη, δηλαδή την ικανότητα να θυμόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι στο μέλλον χωρίς να χρειαζόμαστε μια ψηφιακή υπενθύμιση.

Τα χάρτινα ημερολόγια, η αντίληψη του χρόνου και η συνέπεια στην υλοποίηση των σχεδίων

Ερευνητές, των οποίων τα ευρήματα παρουσιάστηκαν από το Keller Center του Πανεπιστημίου Baylor, διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν χάρτινα ημερολόγια τείνουν να δημιουργούν πιο ποιοτικά σχέδια και να αντιλαμβάνονται το πρόγραμμά τους με πιο συνολικό τρόπο. Μια διάταξη που παρουσιάζει ολόκληρο τον μήνα σε μία σελίδα επιτρέπει να βλέπει κανείς φυσικά τις χρονικές ακολουθίες, τις περιόδους με αυξημένες υποχρεώσεις και τα διαστήματα ελεύθερου χρόνου.

Αντίθετα, πολλές εφαρμογές κινητών ενθαρρύνουν τον χρήστη να κοιτάζει μία ημέρα κάθε φορά ή να μετακινείται σε μια περιορισμένη χρονική προβολή. Έτσι, η προσοχή επικεντρώνεται σε μεμονωμένα ραντεβού και όχι στη συνολική εικόνα της εβδομάδας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτός ο τρόπος προβολής μπορεί να ενθαρρύνει τη βραχυπρόθεσμη σκέψη και τη δημιουργία υπερφορτωμένων ημερών, οι οποίες φαίνονται διαχειρίσιμες μόνο επειδή παρουσιάζονται μέσα σε ένα μικρό ορθογώνιο στην οθόνη.

Γιατί οι χρήστες χάρτινων ημερολογίων συχνά παραμένουν συνεπείς στα σχέδιά τους

Σε πειράματα, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν χάρτινα ημερολόγια όχι μόνο σχεδίασαν το πρόγραμμά τους με πιο ρεαλιστικό τρόπο, αλλά ολοκλήρωσαν και μεγαλύτερο ποσοστό από όσα είχαν προγραμματίσει. Το να βλέπει κανείς ολόκληρη την εικόνα της εβδομάδας του βοηθά να εντοπίζει πιθανές συγκρούσεις στο πρόγραμμα και να προστατεύει τον ελεύθερο χρόνο του, προτού δεσμευτεί για ακόμη ένα βράδυ. Προσθέστε σε αυτό και τις επαναλαμβανόμενες ματιές στην ίδια χειρόγραφη σελίδα και προκύπτει μια ισχυρή διαδικασία ενίσχυσης. Τα σχέδιά σας γίνονται μέρος της καθημερινής νοητικής σας εικόνας και δεν παραμένουν απλώς αποθηκευμένα σε μια εφαρμογή, την οποία ανοίγετε μόνο όταν ήδη καθυστερείτε.