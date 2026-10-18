Τι δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους. Δεν είναι τα δώρα, σύμφωνα με την ψυχολογία.

Τα δώρα, οι εκπλήξεις και οι εκδρομές αποτελούν συχνά έναν τρόπο με τον οποίο οι παππούδες και οι γιαγιάδες εκφράζουν την αγάπη τους στα εγγόνια τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την ψυχολογία, το μυστικό μιας ουσιαστικής και διαχρονικής σχέσης δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά, αλλά στη σταθερή παρουσία, την αποδοχή και τη συναισθηματική ασφάλεια.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του Bolde, οι παππούδες που αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με τα εγγόνια τους δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που τους κάνουν όλα τα χατίρια. Αντίθετα, είναι εκείνοι που βρίσκονται σταθερά δίπλα τους, χωρίς να απαιτούν συγκεκριμένη συμπεριφορά ή ανταπόδοση.

Γιατί τα δώρα δεν αρκούν

Ένα παιδί μπορεί να θυμάται με ενθουσιασμό ένα παιχνίδι ή μια ιδιαίτερη έξοδο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αισθάνεται απαραίτητα μεγαλύτερη ασφάλεια στη συγκεκριμένη σχέση.

Όταν κάθε συνάντηση συνοδεύεται από δώρα και εκπλήξεις, υπάρχει ο κίνδυνος η επικοινωνία να βασίζεται περισσότερο στην προσδοκία της ανταμοιβής παρά στην ουσιαστική σύνδεση.

Ο ψυχολόγος Τζεφ Σίγκαλ, από το Πανεπιστήμιο Rutgers, επισημαίνει τη σημασία της περιέργειας για τον κόσμο του παιδιού, της ουσιαστικής επικοινωνίας και της αγάπης χωρίς προϋποθέσεις.

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Ένα τηλεφώνημα κάθε εβδομάδα, το ενδιαφέρον για τη σχολική καθημερινότητα ή η προθυμία να ακούσει κάποιος τις ανησυχίες ενός παιδιού μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία από ένα ακριβό δώρο.

Η συνέπεια βοηθά το παιδί να αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο μπορεί να βασιστεί, ακόμη και όταν είναι στενοχωρημένο, θυμωμένο ή δεν έχει διάθεση να μιλήσει.

Παράλληλα, οι παππούδες μπορούν να προσφέρουν έναν διαφορετικό χώρο επικοινωνίας, καθώς συνήθως δεν έχουν την ίδια καθημερινή ευθύνη για τη σχολική επίδοση και την πειθαρχία με τους γονείς.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Μετα-ανάλυση 59 μελετών, με περισσότερους από 71.000 συμμετέχοντες, διαπίστωσε ότι οι ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ παππούδων και εγγονιών συνδέονται με ευνοϊκότερα αποτελέσματα στην ψυχολογική, κοινωνική, συμπεριφορική και γνωστική ανάπτυξη.

Η συσχέτιση ήταν σχετικά μικρή, αλλά σταθερή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεικνύεται άμεση σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το παιδί να αισθάνεται αποδεκτό χωρίς να χρειάζεται να πετυχαίνει υψηλούς βαθμούς, να είναι πάντοτε χαρούμενο ή να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες προσδοκίες.

Πηγή bolde.com