Μια μεγάλη έρευνα από πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ επιχείρησε να απαντήσει σε ένα διαχρονικό ερώτημα: πόσο μας αλλάζουν τελικά τα χρήματα;

Η προσωπικότητα δεν είναι κάτι που παραμένει αμετάβλητο. Στην πορεία της ζωής μας μια σειρά από συνθήκες μας διαμορφώνουν, μεταξύ των οποίων και το ύψος του εισοδήματός μας.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας εκτεταμένης μετα-ανάλυσης στην επιθεώρηση Psychological Bulletin, η οποία εξέτασε 11 μελέτες με δεδομένα από περισσότερους από 130.000 ανθρώπους παγκοσμίως.

Η έρευνα, από επιστήμονες του Κινεζικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, διερεύνησε πώς μεταβάλλονται τα «πέντε μεγάλα» χαρακτηριστικά της προσωπικότητας - νευρώσεις, εξωστρέφεια, δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, προσήνεια και ευσυνειδησία - καθώς αυξάνεται το εισόδημα από την εργασία (προαγωγές και αυξήσεις) και όχι από κληρονομιές ή τυχερά παιχνίδια.

Ο Γουέντονγκ Λι εξήγησε στην El País ότι οι υψηλότερες απολαβές συνδέονται με μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα, ισχυρότερο αίσθημα ευθύνης και βελτιωμένη επίλυση προβλημάτων. Την ίδια στιγμή, όμως, οι άνθρωποι τείνουν να απομονώνονται περισσότερο, ενώ χάνουν μέρος της ενσυναίσθησής τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ιδιοκτήτης του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH, Μπερνάρ Αρνό, για τον οποίο το δελτίο μόδας BackRow ανέφερε πρόσφατα ότι διαθέτει ιδιωτικό ανελκυστήρα, αποφεύγει τη σωματική επαφή και δεν έχει φίλους πέρα από τη σύζυγό του - επιβεβαιώνοντας το λογοτεχνικό και κινηματογραφικό αρχέτυπο του μοναχικού μεγιστάνα, από τον Μεγάλο Γκάτσμπι έως τον Μπρους Γουέιν.

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«Καθώς οι άνθρωποι κερδίζουν περισσότερα χρήματα, γίνονται λιγότερο προσηνείς και εξωστρεφείς, περνώντας περισσότερο χρόνο μόνοι», σημειώνει ο Λι, προσθέτοντας ότι η οικονομική άνεση τους καθιστά «λιγότερο ικανούς να μπουν στη θέση του άλλου». Αν και διακρίνονται για την υψηλή τους αποδοτικότητα, η προσήλωση στη δουλειά τούς απομακρύνει από την κοινωνική ζωή - όπως συμβαίνει συχνά με δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας, από τον Μπιλ Γκέιτς έως τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Παράλληλα, καθώς η καθημερινότητα των ευπόρων απομακρύνεται από εκείνη των υπολοίπων, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις δυσκολίες της ζωής: θυμούνται τον εαυτό τους στα γεμάτα λεωφορεία μέσα από το εξιδανικευμένο πρίσμα της νεότητας, ενώ τα νέα γούστα και ο τρόπος ζωής τούς αποξενώνουν από παλιούς φίλους. Επιπλέον, τα υψηλότερα εισοδήματα ευνοούν πιο συντηρητικές επιλογές και αποστροφή στο ρίσκο, ενώ στατιστικά οι συγκρατημένοι, μοναχικοί εργαζόμενοι φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες προαγωγής από τους ανοιχτόκαρδους εξωστρεφείς.

Η ψυχολογία των υπερπλουσίων

Ο ψυχολόγος Μπράντλεϊ Κλοντς, ειδικός στα συμπεριφορικά χρηματοοικονομικά με πελάτες εκατομμυριούχους, επισημαίνει ότι οι υπερπλούσιοι συχνά πιστεύουν πως οι κανόνες δεν ισχύουν για εκείνους και συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά όχι για τα χρήματα, αλλά για να διαφυλάξουν το κύρος τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, δρ Πολ Πιφ, έπειτα από είκοσι χρόνια ερευνών, τονίζει ότι όσο αυξάνεται η περιουσία ενός ανθρώπου, τόσο πιο έντονα πιστεύει ότι δικαιούται την προνομιούχα θέση του, αποδίδοντας την επιτυχία στην προσωπική αξία παρά στην τύχη. Μελέτες σε περισσότερες από 20 χώρες δείχνουν επίσης ότι οι πλουσιότεροι θεωρούν πιο εύκολα αποδεκτές μικρές ηθικές παρατυπίες προς ίδιον όφελος - γεγονός που εξηγεί τη ροπή προς τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση του Πιφ ανάμεσα στους εκ γενετής πλούσιους και τους αυτοδημιούργητους. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, όσοι ξεκίνησαν από χαμηλά και πλούτισαν μόνοι τους επιδεικνύουν λιγότερη ενσυναίσθηση προς τους οικονομικά ασθενέστερους. Όπως εξηγεί ο καθηγητής, οικοδομούν ένα αφήγημα προσωπικής αξίας: «Εφόσον τα κατάφερα εγώ, η κοινωνική ανέλιξη είναι εφικτή. Άρα, αν εσύ βρίσκεσαι σε ανάγκη, φταις εσύ».

Τέλος, αν και ο Πιφ θεωρεί στερεότυπο ότι οι πλούσιοι ψηφίζουν αποκλειστικά συντηρητικά κόμματα, αναγνωρίζει ότι όσο μεγαλώνει η περιουσία ενός ατόμου, τόσο περισσότερο στηρίζει οικονομικά συντηρητικές πολιτικές και απορρίπτει την προοδευτική φορολογία, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον κόσμο όπως ακριβώς τον εξυπηρετεί.

Πηγή: El Pais