Ο άνθρωπος δίπλα σας πιθανότατα θέλει να μιλήσει όσο κι εσείς, ανησυχεί εξίσου μήπως φανεί αμήχανος και θα απολάμβανε τη συζήτηση το ίδιο με εσάς. Κάποιος απλώς πρέπει να κάνει την αρχή.

Σχεδόν όλοι μας θεωρούμε δεδομένο ότι μια κουβέντα με έναν άγνωστο θα είναι αμήχανη, ανούσια και ενοχλητική. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει ότι πέφτουμε συστηματικά έξω με αυτή την εκτίμηση.

Σε ένα εμβληματικό πείραμα πεδίου με επιβάτες μέσων μαζικής μεταφοράς στο Σικάγο και το Λονδίνο, οι ψυχολόγοι Νικ Έπλεϊ και Τζουλιάνα Σρέντερ χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες: στους πρώτους ζητήθηκε να πιάσουν κουβέντα με τον διπλανό τους, στους δεύτερους να μείνουν σιωπηλοί και στους τρίτους να κάνουν ό,τι συνηθίζουν. Όσοι μίλησαν με έναν άγνωστο χαρακτήρισαν τη διαδρομή τους σημαντικά πιο ευχάριστη, απολαυστική και ενδιαφέρουσα σε σύγκριση με όσους έμειναν σιωπηλοί. Κι όμως, όταν μια ξεχωριστή ομάδα επιβατών ρωτήθηκε εκ των προτέρων τι θα προτιμούσε, η συντριπτική πλειονότητα επέλεξε τη σιωπή.

Ακόμη και στο Λονδίνο, όπου η κουλτούρα της απομόνωσης στα τρένα - με το βλέμμα καρφωμένο στην εφημερίδα ή το κινητό - θεωρείται σχεδόν ιερή, το ίδιο μοτίβο επαληθεύτηκε. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μια γνωστική προκατάληψη: υποθέτουμε λανθασμένα ότι οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται να μας μιλήσουν και υπερεκτιμούμε τον κίνδυνο της απόρριψης.

Γιατί φοβόμαστε την επαφή

Όπως εξηγεί ο Έπλεϊ στο βιβλίο του Mindwise, όταν φανταζόμαστε να ανοίγουμε κουβέντα με έναν άγνωστο, προσομοιώνουμε με μεγάλη ακρίβεια το δικό μας άγχος, αλλά αδυνατούμε να υπολογίσουμε τη ζεστασιά, το ενδιαφέρον και την επιθυμία του άλλου για επικοινωνία. Επιπλέον, υπάρχει μια έντονη ασυμμετρία στον τρόπο που αξιολογούμε το ρίσκο: ο φόβος της απόρριψης ή της αμηχανίας φαντάζει τεράστιος στη φαντασία μας, ενώ το κόστος της χαμένης σύνδεσης παραμένει εντελώς αόρατο.

Μια μετέπειτα μελέτη του 2021 («Hello, Stranger?») επιβεβαίωσε ότι οι ανησυχίες των συμμετεχόντων πριν από μια συζήτηση - μήπως δεν βρουν τι να πουν, μήπως στερέψουν από θέματα ή μήπως αγνοηθούν - αποδείχθηκαν σχεδόν πάντα αβάσιμες μόλις ξεκινούσε η κουβέντα. Ο άγνωστος δίπλα μας, που μοιάζει απορροφημένος στην οθόνη του κινητού του, είναι συχνά εξίσου ανοιχτός στην επικοινωνία και διστάζει να κάνει το πρώτο βήμα για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

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Πέρα από τις καθημερινές μετακινήσεις

Η χαμένη ευκαιρία δεν περιορίζεται στα τρένα και τα λεωφορεία, αλλά αφορά κάθε καθημερινή «μικρο-συνάντηση»: στην ουρά για τον καφέ, στο ασανσέρ, στην αίθουσα αναμονής ή στο διάλειμμα ενός συνεδρίου. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αυτές οι σύντομες, χαμηλού ρίσκου αλληλεπιδράσεις έχουν σωρευτική επίδραση, ενισχύοντας ουσιαστικά την καθημερινή μας ευεξία και καταπολεμώντας το παράδοξο της αστικής απομόνωσης - το γεγονός, δηλαδή, ότι στις σύγχρονες πόλεις βρισκόμαστε διαρκώς ανάμεσα σε πλήθη, αλλά νιώθουμε πιο μόνοι από ποτέ.

Παράλληλα, αυτές οι επαφές συνδέονται άμεσα με αυτό που οι κοινωνιολόγοι αποκαλούν «ασθενείς δεσμούς» (weak ties). Όπως είχε δείξει η κλασική έρευνα του Μαρκ Γκρανοβέτερ, οι χαλαρές γνωριμίες στην περιφέρεια του κοινωνικού μας κύκλου είναι συχνά πιο πολύτιμες ακόμη και από τους στενούς φίλους για την πρόσβαση σε νέες πληροφορίες, ιδέες και επαγγελματικές ευκαιρίες. Άλλωστε χρήσιμος γνωστός ήταν κάποτε ένας άγνωστος.

Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή

Ο Έπλεϊ διευκρινίζει ότι η έρευνα δεν αποτελεί συνταγή για να «στριμώχνουμε» τους συνεπιβάτες μας, ούτε υποστηρίζει ότι η κουβέντα με αγνώστους λύνει μαγικά κάθε πρόβλημα. Αυτό που αναδεικνύει είναι ότι η προβλεπόμενη δυσφορία που νιώθουμε πριν μιλήσουμε σε κάποιον δεν είναι αξιόπιστος οδηγός για το πώς θα εξελιχθεί τελικά η επαφή.

Οι άγραφοι κανόνες της αστικής ανωνυμίας μάς ωθούν να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε μόνοι μέσα στο πλήθος, στερώντας μας μια απλή, καθημερινή πηγή ανθρώπινης ζεστασιάς.

Ο άνθρωπος δίπλα σας πιθανότατα θέλει να μιλήσει όσο κι εσείς, ανησυχεί εξίσου μήπως φανεί αμήχανος και θα απολάμβανε τη συζήτηση το ίδιο με εσάς. Κάποιος απλώς πρέπει να κάνει την αρχή.

Πηγή: people-shift.com