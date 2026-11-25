Οι ειδικοί της ψυχολογίας τονίζουν ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη το πλαίσιο και τις συνθήκες κάθε συζήτησης, προτού ερμηνεύσουμε μια τέτοια συμπεριφορά.

Η ψυχολογία έχει στρέψει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της στη μελέτη των ανθρώπων που χαμηλώνουν το βλέμμα τους όταν μιλούν κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Ειδικοί στον τομέα της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν μελετήσει αυτή τη συνήθεια και έχουν εξηγήσει τους λόγους που την προκαλούν: δεν πρόκειται απαραίτητα για ντροπαλότητα, αλλά για μια προσπάθεια συγκέντρωσης, καθώς το άτομο σκέφτεται μια κατάλληλη απάντηση. Οι ειδικοί εξηγούν τι σημαίνει αυτή η συμπεριφορά και τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με όσα λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που αποφεύγουν την οπτική επαφή κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Πρόκειται για ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο που παρατηρείται σε ολόκληρο τον κόσμο: άνθρωποι που χαμηλώνουν το βλέμμα τους όταν μιλούν με κάποιον. Είναι μια συμπεριφορά που υιοθετούν πολλοί άνθρωποι για διάφορους λόγους, αποφεύγοντας να κοιτάζουν τον συνομιλητή τους στα μάτια.

Για πολλά χρόνια, η συγκεκριμένη συμπεριφορά ερμηνευόταν ως ένδειξη ντροπής. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα συμπεράσματα ειδικών της ψυχολογίας, η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική: οι άνθρωποι αυτοί ενδέχεται να χαμηλώνουν το βλέμμα τους επειδή προσπαθούν να συγκεντρωθούν και να διατυπώσουν την πιο κατάλληλη απάντηση σε μια κατάσταση που αντιλαμβάνονται ως απαιτητική ή αγχωτική διαβάζουμε στο okdiario.com.

Αυτό υποστηρίζεται από ερευνητές και δημοσιεύσεις στα επιστημονικά περιοδικά Frontiers in Psychology και Cognition. Μέσα από σχετικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που αποστρέφουν το βλέμμα τους όταν μιλούν μπορεί να το κάνουν για λόγους συγκέντρωσης και όχι απαραίτητα λόγω ντροπής ή έλλειψης ευγένειας. Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα αφού ανέλυσαν 29 συνομιλίες μεταξύ ενηλίκων, στις οποίες εντόπισαν ένα ενδιαφέρον μοτίβο συμπεριφοράς.

Τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που χαμηλώνουν το βλέμμα τους όταν μιλούν

Οι ειδικοί του περιοδικού Frontiers in Psychology κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οπτική επαφή εξυπηρετεί έναν σημαντικό σκοπό κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: βοηθά τους συνομιλητές να παρακολουθούν τις αντιδράσεις ο ένας του άλλου και να αποφεύγουν τις διακοπές. Επιπλέον, σε σχετική μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που ακούν τείνουν να διατηρούν την οπτική επαφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με εκείνους που μιλούν. Όσον αφορά, όμως, τους ανθρώπους που χαμηλώνουν το βλέμμα τους, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το κάνουν για να συγκεντρωθούν καλύτερα σε αυτά που πρόκειται να πουν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

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Από την άλλη πλευρά, το επιστημονικό περιοδικό Cognition δημοσίευσε έρευνα σύμφωνα με την οποία η διατήρηση της οπτικής επαφής μπορεί να δυσκολέψει ορισμένους ανθρώπους όταν προσπαθούν να εκτελέσουν μια λεκτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να βρουν τις κατάλληλες λέξεις όταν κοιτούσαν τον συνομιλητή τους στα μάτια. Μάλιστα, η δυσκολία αυτή αυξανόταν όσο πιο σύνθετες ήταν οι απαντήσεις που έπρεπε να δώσουν.

Έτσι, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το να χαμηλώνει κάποιος το βλέμμα του μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις, καθώς ενδέχεται να τον βοηθά nα σκέφτεται πιο καθαρά και να οργανώνει καλύτερα τις απαντήσεις του. Να μειώνει την ένταση της επικοινωνίας. Να περιορίζει το άγχος και τη νευρικότητα κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Να συγκεντρώνεται περισσότερο σε αυτά που θέλει να εκφράσει. Από επιστημονική σκοπιά, οι ειδικοί εξηγούν ότι η παρατεταμένη οπτική επαφή μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετο γνωστικό φορτίο, καθώς απαιτεί σημαντικό μέρος της προσοχής του εγκεφάλου. Αντίθετα, το να αποστρέφει κάποιος για λίγο το βλέμμα του μπορεί να τον βοηθήσει να εξοικονομήσει πνευματικούς πόρους και να διατηρήσει καλύτερα τη συγκέντρωσή του.

Ωστόσο, οι ειδικοί της ψυχολογίας τονίζουν ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη το πλαίσιο και τις συνθήκες κάθε συζήτησης, προτού ερμηνεύσουμε μια τέτοια συμπεριφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποφυγή της οπτικής επαφής μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα ως ένδειξη αδιαφορίας ή έλλειψης σεβασμού προς τον συνομιλητή.