Οι γωνιακές ή πιο απομακρυσμένες θέσεις προσφέρουν την αίσθηση ότι διατηρούμε τον προσωπικό μας χώρο, χωρίς ωστόσο να απομονωνόμαστε εντελώς.

Αν μιλήσουμε με ειλικρίνεια, η πραγματικότητα είναι ότι είναι μάλλον σπάνιο να συναντήσει κανείς κάποιον που να μην προτιμά τις πιο απομακρυσμένες ή τις ακριανές θέσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις επαγγελματικές συναντήσεις, στον κινηματογράφο ή στο θέατρο. Πέρα από μια απλή συνήθεια, οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η επιλογή ενδέχεται να συνδέεται με ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, τα άτομα που επιλέγουν συστηματικά τέτοιες θέσεις αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση όταν δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Για παράδειγμα, το να κάθεται κανείς στη μέση μπορεί να δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένος, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω του.

Μεγαλύτερη αίσθηση προσωπικού χώρου

Οι γωνιακές ή πιο απομακρυσμένες θέσεις προσφέρουν την αίσθηση ότι διατηρούμε τον προσωπικό μας χώρο, χωρίς ωστόσο να απομονωνόμαστε εντελώς. Επιπλέον, όταν καθόμαστε μόνοι ή δίπλα σε ένα ακόμη άτομο, μπορούμε να υιοθετούμε πιο χαλαρές στάσεις του σώματος. Μπορούμε, δηλαδή, να γείρουμε προς τα πίσω, να τεντωθούμε ή να κινηθούμε ελαφρώς χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω μας. Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί μια συνήθεια που έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια, ακόμη και από την παιδική ηλικία. Για παράδειγμα, σε πολλές οικογένειες κάθε μέλος έχει τη δική του σταθερή θέση στο τραπέζι ή στον καναπέ. Γενικότερα, η επιλογή του ίδιου σημείου προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και ελέγχου, ενώ μπορεί να αποτελεί και στοιχείο της προσωπικής μας ταυτότητας διαβάζουμε στο eleconomista.es.

Ένα πρωταρχικό ένστικτο

Πρόκειται για ένα πρωταρχικό ένστικτο που σχετίζεται με την ανάγκη μας να προσδιορίζουμε τον προσωπικό μας χώρο και την περιοχή που θεωρούμε «δική μας». Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύουμε τους χώρους που αντιλαμβανόμαστε ως προσωπικό μας καταφύγιο. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του στρες και του άγχους, καθώς ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και οικειότητας. Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη κίνηση, ενταγμένη στην καθημερινή ρουτίνα, την οποία ο εγκέφαλος συνδέει με τη χαλάρωση και την ξεκούραση. Έτσι, μπορεί να προσαρμόζεται πιο γρήγορα σε μια κατάσταση ηρεμίας και να αποσυνδέεται ευκολότερα από την ένταση της καθημερινότητας. Αν και αυτή η συνήθεια φαίνεται να είναι πιο χαρακτηριστική σε άτομα εσωστρεφή, μεθοδικά και με έντονη ανάγκη για τάξη, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κανένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό συμπεριφοράς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει διαγνωστικό κριτήριο για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου.