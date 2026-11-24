Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Επεμβατικό Καρδιολόγο Δρ. Βλάση Νινιό και την ομάδα του στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, οι πρώτες δύο επεμβάσεις διαδερμικής ορθότοπης αντικατάστασης της φυσικής τριγλώχινας βαλβίδας στη Βόρεια Ελλάδα, με το σύστημα LuX-Valve Plus της Jenscare Scientific, από τον Διευθυντή της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Δρ. Βλάση Νινιό, και την εξειδικευμένη ομάδα του.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την επεμβατική καρδιολογία στη Βόρεια Ελλάδα επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και την αξιοποίηση προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αποτυπώνει τη διαρκή επένδυση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην επιστημονική αριστεία, την τεχνολογία και την καινοτομία, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή των σύγχρονων ιατρικών εξελίξεων και διασφαλίζοντας την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε προηγμένες, εξατομικευμένες θεραπείες, εφάμιλλες εκείνων που προσφέρονται σε κορυφαία νοσοκομεία διεθνώς.

Οι επεμβάσεις διενεργήθηκαν με τη χρήση του καινοτόμου συστήματος LuX-Valve Plus, το οποίο επιτρέπει την αντικατάσταση της πάσχουσας καρδιακής βαλβίδας χωρίς την ανάγκη ανοικτού χειρουργείου, ανοίγοντας νέες θεραπευτικές δυνατότητες για ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου.

Οι δύο ασθενείς παρουσίαζαν εξαιρετικά σοβαρή ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας, με έντονα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πάθησής τους δεν ήταν κατάλληλοι για διακαθετηριακή επιδιόρθωση με ειδικές συσκευές (clips). Και στις δύο περιπτώσεις, επιτεύχθηκε η επιτυχής τοποθέτηση της νέας βαλβίδας και η πλήρης εξάλειψη της ανεπάρκειας, με εξαιρετική άμεση μετεπεμβατική πορεία.

Η διαδερμική αντικατάσταση αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, κατά την οποία η εμφύτευση της νέας βιολογικής βαλβίδας προωθείται με ειδικό καθετήρα και εμφυτεύεται στη θέση της πάσχουσας τριγλώχινας, χωρίς να απαιτείται διάνοιξη του θώρακα ή χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας. Η μέθοδος περιορίζει την επεμβατική επιβάρυνση, επιτρέποντας ταχύτερη κινητοποίηση και ανάρρωση, ενώ μπορεί να συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

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Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, Δρ. Βλάσης Νινιός: «Η επιτυχής πραγματοποίηση των δύο πρώτων επεμβάσεων αναδεικνύει την εξειδίκευση της ομάδας και τη δυνατότητα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης να προσφέρει καινοτόμες θεραπείες για σύνθετες καρδιοπάθειες. Πάνω απ’ όλα, ανοίγει μια νέα θεραπευτική προοπτική για ασθενείς που μέχρι πρόσφατα διέθεταν περιορισμένες επιλογές».