«Δεν μου αρέσει να συζητάμε όλες τις τελευταίες μέρες για τα ζητήματα υφυπουργών της κυβέρνησης», είπε ο Στέλιος Πέτσας, εκτιμώντας ότι για την υπόθεση Λιάκου «δεν έχουμε δει το τελευταίο επεισόδιο».

Μετά τα πυρά της αντιπολίτευσης, έντονες εσωκομματικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, με τον Στέλιο Πέτσα να εκφράζει σε πανελλήνια μετάδοση, από τον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από τον υφυπουργό Εσωτερικών και την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του, στέλνοντας σαφές μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου για την ανάγκη άμεσης διευθέτησης του ζητήματος.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, αν και απέφυγε να ζητήσει ευθέως την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου, παρέπεμψε στον πρωθυπουργό και στον ίδιο τον υφυπουργό για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι η υπόθεση πρέπει να τελειώσει «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Η δημόσια διαφοροποίηση του Στέλιου Πέτσα προσθέτει έναν ακόμη «πονοκέφαλο» στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η δυσαρέσκεια για την παράταση της εκκρεμότητας εκφράζεται πλέον και στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Κλείνοντας ο Στέλιος Πέτσας εκτίμησε ότι «δεν έχουμε δει ακόμη το τελευταίο επεισόδιο» της υπόθεσης Λιάκου.

«Εγώ βλέπω καθημερινά επεισόδια για αυτό το θέμα. Δεν μου αρέσει που υπάρχει για τέταρτη μέρα σήμερα, Πέμπτη, αυτή η συζήτηση. Νομίζω θα έπρεπε να τελειώσει αυτή η συζήτηση και περιμένω να τελειώσει άμεσα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι θα περιμένω και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να τελειώσει αυτή η υπόθεση», είπε αρχικά ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ.

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Σε ερώτηση για το εάν ο Βαγγέλης Λιάκος πρέπει να παραιτηθεί, απάντησε: «Δεν θα πω εγώ τι θα κάνει ένας μέλος της κυβέρνησης. Αυτό είναι θέμα του πρωθυπουργού να αποφασίζει και του ίδιου του ενδιαφερόμενου. Δεν θα κάνω εγώ προτροπή σε κανέναν τι θα κάνει. Λέω ότι δεν μου αρέσει να έχουμε ψηφίσει στη Βουλή πριν λίγες μέρες ένα πακέτο στήριξης για την ελληνική κοινωνία ύψους 2,2 δισ. και συζητάμε όλες τις τελευταίες μέρες για τα ζητήματα υφυπουργών της κυβέρνησης».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «τέτοια ζητήματα πρέπει… Σας λέω πεντακάθαρα, εμένα δεν μου αρέσει να συζητάμε πέντε μέρες, έξι μέρες, όσες μέρες τέλος πάντων αυτά τα θέματα και να μην συζητάμε ότι δώσαμε ένα σοβαρό πακέτο ενίσχυσης των συνταξιούχων, ένα σοβαρό πακέτο για τους δημοσίους υπαλλήλους, πολύ μεγάλες φοροαπαλλαγές για τους αγρότες. Θα κάνω λίγη υπομονή και πιστεύω ότι αυτό θα τελειώσει. Θα το δούμε, εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε δει το τελευταίο επεισόδιο».

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Φλωρίδης για Λιάκο: Χρειάζεται προσοχή σε ό,τι κάνουμε

Στην υπόθεση Λιάκου αναφέρθηκε και ο Γιώργος Φλωρίδης. Σε ερώτηση που δέχθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN για την υπόθεση με τον υφυπουργό Εσωτερικών, ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε: «Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, όπως η ακρίβεια. Η χώρα έχει τα προβλήματα που εξελίσσονται στη γειτονιά μας, όπως οι δύο πόλεμοι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι θέμα, αλλά δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο. Η πολιτική είναι ό,τι πιο δύσκολο και σκληρό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και χρειάζεται προσοχή σε ό,τι κάνουμε. Η πολιτική είναι να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και να προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα. Εγώ βλέπω ότι η αντιπολίτευση επιτίθεται σε έναν υφυπουργό και αυτός απαντά με μηνύσεις που λέει ότι «είστε ψεύτες». Είμαστε οι πολιτικοί εκτεθειμένοι γι’ αυτό και η προσοχή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο».

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