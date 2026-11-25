Στην κυβέρνηση έχουν πειστεί ότι ο έτερος υποψήφιος στην Δυτ. Αττική ευθύνεται για τις διαρροές σε βάρος του υφυπουργού Εσωτερικών Β. Λιάκου.

Κόβεται ο Στ. Πουλής από τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. Η απόφαση πρέπει να θεωρείται ειλημμένη μετά τα όσα συνέβησαν με την υπόθεση Λιάκου.

Συγκεκριμένα στην κυβέρνηση έχουν πειστεί ότι ο έτερος υποψήφιος στην Δυτική Αττική και στενός συνεργάτης του Άδωνι Γεωργιάδη ευθύνεται για τις διαρροές σε βάρος του υφυπουργού Εσωτερικών Β. Λιάκου. Κατά το κοινώς λεγόμενο του καταλογίζουν ότι έκανε φύλλο- φτερό τις συμβάσεις των δύο αδελφών Λιάκου προκαλώντας αξεπέραστο πρόβλημα στο Μαξίμου.

Τώρα το αν τα στοιχεία είναι αληθή και προκύπτει αληθινό ηθικό ζήτημα για τον κ. Λιάκο να υποθέσουμε ότι δεν μετράει τόσο όσο η εσωκομματική προδοσία μεταξύ συνυποψηφίων.

Ε.Σ.