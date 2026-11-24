Με φόντο τις αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις στις αδερφές του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τονίζει ότι «θα βρούμε τον τρόπο να εξασφαλίσουμε λογοδοσία».

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του Βαγγέλη Λιάκου, ασκεί με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Όπως σημειώνει «Για να καταλάβουμε λίγο τι έχει γίνει με τον κ. Λιάκο 1,66 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα έχουν πάρει, σύμφωνα με τη Διαύγεια και τα δημοσιεύματα, οι επιχειρήσεις των δύο αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών με απευθείας αναθέσεις. Χωρίς διαγωνισμό. Με χρήματα των φορολογούμενων και το δικό τους κόμμα στην κυβέρ-νηση.

Η μία αδελφή είδε τις αναθέσεις στο λογιστικό της γραφείο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να οκταπλασιάζονται αφού ο αδελφός της μπήκε στη Βουλή το 2019.

Το 2021 έφτιαξε και δεύτερη εταιρεία, με συνέταιρο στέλεχος της ΝΔ, πρώην γραμματέα της ΔΑΠ. Άλλες 262.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Και στην Αίγινα κατέθετε προσφορές και με τις δύο εταιρείες στον ίδιο διαγωνισμό. Η δουλειά, με βάση τις ίδιες αναφορές, πή-γαινε πάντα στο ένα από τα δύο δικά της γραφεία. Ο υφυπουργός μας διαβεβαίωνε ότι τίποτα δεν αφορά δήμους της περιφέρειάς του. Κι ό-μως, χρήματα αναφέρεται ότι πήρε η εταιρεία και από φορέα του Δήμου Μεγαρέων, μέσα στην εκλογική του περιφέρεια. Η άλλη αδελφή, που ήταν και επιστημονική του συνεργάτιδα, πήρε μέσω της δικής της επι-χείρησης 256.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση μας λέει ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» και τον κρατά στη θέση του, καλύπτοντάς τον. Ο υφυπουργός απαντά κάνοντας μήνυση σε δημοσιογράφους και εκδότη.

Για τους πολλούς και τις καθημερινές ανάγκες τους τα λεφτά δεν φτάνουν ποτέ. Για τους δικούς τους υπάρχει πάντα κάποιος τρόπος. Αυτό είναι το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας. Αν έχεις τις σωστές γνωριμίες, θα τα πας καλά. Αν όχι, ας πρόσεχες. Εξηγήσεις πάντως δεν πήραμε ποτέ. Ούτε από τον κ. Τσάφο, ούτε από τον κ. Λιάκο, ούτε από τον κ. Μπεκίρη, ούτε από τον κ. Κουλκουδίνα. Ούτε από την ίδια την κυβέρνηση. Περιμένουν από εμάς να το συνηθίσουμε. Έτσι είναι η εξουσία μας λένε... Δεν θα το συνηθίσουμε, δεν θα το ξεχάσουμε και θα βρούμε τον τρόπο να εξασφαλίσουμε λογοδοσία.

«Δεν θα το συνηθίσουμε, δεν θα το ξεχάσουμε»

«Για τους πολλούς και τις καθημερινές ανάγκες τους τα λεφτά δεν φτάνουν ποτέ. Για τους δικούς τους υπάρχει πάντα κάποιος τρόπος», αναφέρει χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα, τονίζοντας: «Δεν θα το συνηθίσουμε, δεν θα το ξεχάσουμε και θα βρούμε τον τρόπο να εξασφαλίσουμε λογοδοσία. Και ο κ. Μητσοτάκης που έφτιαξε αυτό το σύστημα, πρέπει να φύγει.».