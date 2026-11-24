«Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, ο αγροκτηνοτροφικός τομέας, δεν ήταν ποτέ σε αυτή τη δυσχερή θέση που είναι σήμερα και αυτό πρέπει όλους να μας προβληματίσει», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νεάπολης Βοΐου επισκέφθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους.

«Αν δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, δεν υπάρχει ύπαιθρος. Και είμαι σε μια πόλη που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Τόσο η πόλη της Καστοριάς όσο και τα χωριά του νομού ερημώνουν», είπε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας τη σημασία αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, με ενίσχυση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα της παραγωγής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα μετά την επίσκεψή του στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νεάπολης Βοΐου:

«Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής της Καστοριάς και να λάβουμε μία εικόνα δυστυχώς όχι ευχάριστη. Εικόνα απόγνωσης, διότι τα προβλήματα πια έχουν διογκωθεί τόσο πολύ που το κρίσιμο διακύβευμα είναι αν θα συνεχίσουν να μένουν στην ύπαιθρο, να καλλιεργούν τα χωράφια τους και να φροντίζουν τα ζώα τους. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, ο αγροκτηνοτροφικός τομέας, δεν ήταν ποτέ σε αυτή τη δυσχερή θέση που είναι σήμερα και αυτό πρέπει όλους να μας προβληματίσει, διότι είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας. Αν δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, δεν υπάρχει ύπαιθρος. Και είμαι σε μια πόλη που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Τόσο η πόλη της Καστοριάς όσο και τα χωριά του νομού ερημώνουν. Δεν υπάρχουν νέα παιδιά, δεν υπάρχουν δουλειές για να κρατήσουν τα νέα παιδιά και άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ δεν είναι απλά ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί κάθε Γενάρη-Φλεβάρη, όταν βγαίνουν οι αγρότες στο δρόμο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, διότι είναι εθνικής σημασίας ζήτημα. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι είναι εθνικής σημασίας ζήτημα.

Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τις θέσεις μας που δεν έχουν να κάνουν μονάχα με τα θέματα της επικαιρότητας, μια άλλη αντιμετώπιση του αγρότη και του κτηνοτρόφου, πέρα από τη δημιουργία πελατειακών δικτύων, προκειμένου να λεηλατούνται οι επιδοτήσεις, αλλά ένας σχεδιασμός που θέλει να δώσει φωνή και δύναμη στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο. Ένας σχεδιασμός μέσα από την δημιουργία Αγροτικού Επιμελητηρίου, ώστε η πολιτεία να σχεδιάζει την αγροτική και κτηνοτροφική πολιτική, τη στρατηγική για την κτηνοτροφία και τη γεωργία μαζί με τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Και βεβαίως ένας σχεδιασμός που θα στοχεύσει στην ανακούφιση μέσα από την ριζική μείωση του κόστους παραγωγής, μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες, μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για υποδομές. Για να υπάρχει μικρότερο κόστος άρδευσης. Και αυτό βέβαια απαντά και εδώ στην περιοχή και στο θέμα του φράγματος του Νεστορίου που εδώ και δεκαπέντε χρόνια έχει δημοπρατηθεί, αλλά ακόμα προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί έχει σταματήσει και είναι στα σκαριά. Πρέπει λοιπόν να σκύψουμε όλοι πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου με ενίσχυση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα της παραγωγής. Είναι θέμα, επαναλαμβάνω, εθνικής σημασίας».

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