«Μαζί, με στόχο την υγεία» δίνουμε ραντεβού για αιμοδοσία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα.

Το Bloode, ο πρώτος ελληνικός μη κυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει εθελοντικές αιμοδοσίες κάνοντας το αίμα προσβάσιμο σε όλους όσους το χρειάζονται, διοργανώνει δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Πελοπόννησο με την υποστήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο του προγράμματος της τράπεζας «Μαζί, με στόχο την υγεία». Το πρόγραμμα ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόληψης σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, και παράλληλα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

«Μαζί, με στόχο την υγεία» δίνουμε ραντεβού για αιμοδοσία στο Δημοτικό Ιατρείο Ναυπλίου την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, 09:30-13:00 και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, 09:00-13:30, στον Πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, με την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ναυπλιέων.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας και το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών ασθενών που χρειάζονται μετάγγιση. Η ομάδα του Bloode θα βρίσκεται στον χώρο για να υποδεχθεί και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και παράλληλα θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών για όσους το επιθυμούν, με την υποστήριξη του ΜΚΟ Choose Life και του Συλλόγου «Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος». Στο πλαίσιο της δράσης, το Bloode θα οργανώσει ενημερωτικές δράσεις για την αξία της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας, σε τοπικά σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τοπικούς φορείς και οργανισμούς, ενδυναμώνοντας το πνεύμα προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες.

Η ανάγκη για αίμα είναι διαρκής. Είτε είσαι τακτικός αιμοδότης είτε σκέφτεσαι να δώσεις αίμα για πρώτη φορά, η αιμοδοσία είναι ένα σταθερό ραντεβού που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα σου: Με μία μόνο αιμοδοσία, που διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ένας εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλει στη βοήθεια έως και 3 συνανθρώπων μας.

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Κλείσε το δικό σου ραντεβού στο bloode.org ή στέλνοντας μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και πρόσφερε βοήθεια σε κάποιον που σε χρειάζεται.

Ημερομηνία: Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 09:30-13:00

Τοποθεσία: Δημοτικό Ιατρείο Ναυπλίου (25ης Μαρτίου 75)

Ημερομηνία: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Διάρκεια: 09:00-13:30

Τοποθεσία: Πολυχώρος «Ρεγγίνα» (εντός του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, Πανταζοπούλου (πεζόδρομος) & Αριστομένους 33, Καλαμάτα)