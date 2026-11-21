Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025 το 6,3% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου 26,9 εκατομμύρια πολίτες, αντιμετώπιζε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση.

Στις ευρωπαϊκές περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά υλικής και κοινωνικής στέρησης συγκαταλέγονται η Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα οποία αναδεικνύουν τις έντονες περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία φέρνει στο προσκήνιο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, με γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας πρόσθετα μέτρα και στοχευμένη χρηματοδότηση για τις τρεις ελληνικές περιφέρειες.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025 το 6,3% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου 26,9 εκατομμύρια πολίτες, αντιμετώπιζε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση. Η Ελλάδα καταγράφει ποσοστό 14,9%, υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καταλαμβάνοντας την τρίτη δυσμενέστερη θέση μετά τη Ρουμανία (16,8%) και τη Βουλγαρία (15%).

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η γεωγραφική κατανομή του προβλήματος. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13 περιφέρειες εμφανίζουν ποσοστά σοβαρής στέρησης από 16,8% έως 27,2%. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος, γεγονός που αποτυπώνει τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αποκλίσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Μάλιστα, η Ελλάδα παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη διαπεριφερειακή ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Ρουμανία.

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Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034, καθώς οι αποφάσεις για την Πολιτική Συνοχής θα επηρεάσουν άμεσα τη χρηματοδότηση των οικονομικά ασθενέστερων περιοχών.

Ο Νικόλας Φαραντούρης ζητά να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τις τρεις περιφέρειες και να ενσωματωθούν δείκτες υλικής και κοινωνικής στέρησης στα κριτήρια κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι ενδεχόμενες περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυνατότητα στήριξης των περιοχών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες κοινωνικές δυσκολίες.

«Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά και ταυτόχρονα απογοητευτικά για την υστέρηση τριών σημαντικών περιφερειών μας», τονίζει ο ευρωβουλευτής, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να αντισταθεί στις πιέσεις για περικοπές.