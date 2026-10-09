Οι δημόσιοι λειτουργοί έλεγχαν το εάν και κατά πόσον ο άνδρας αποθήκευε τα όπλα του όπως προβλέπεται, χωρίς πρόθεση να του κατάσχουν τον οπλισμό.

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τις πρώτες πρωινές ώρες εξηντάρη ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δυο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων στο κρατίδιο της Βαυαρίας.

Ο ύποπτος τραυματίστηκε ελαφρά από σφαίρα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης για τη σύλληψή του, ενώ το κίνητρο παραμένει σε αυτό το στάδιο ανεξακρίβωτο.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τους δυο δημόσιους λειτουργούς, 54χρονο άνδρα και 45χρονη γυναίκα, που εργάζονταν για την περιφέρεια Νόιμαρκτ, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στην πόλη Μπερνγκάου χθες το απόγευμα. Κατόπιν, οχυρώθηκε σε κτίριο για ώρες.

Οι δημόσιοι λειτουργοί έλεγχαν, μεταξύ άλλων, το εάν και κατά πόσον ο άνδρας αποθήκευε τα όπλα του όπως προβλέπεται. Σκοπός δεν ήταν η κατάσχεση του οπλισμού.

Η αστυνομία περικύκλωσε το κτίριο και κάλεσε μονάδες των ειδικών δυνάμεων. Η επιχείρηση κράτησε ώρες. Οι αρχές παρότρυναν τους περίοικους να παραμείνουν στα σπίτια τους ή τουλάχιστον μακριά από την περίμετρο.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομία επικοινώνησε με τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας απαιτώντας να παραδοθεί, αλλά εκείνος ξεκαθάρισε πως δεν επρόκειτο να το κάνει, ότι θα πρόβαλε αντίσταση.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον χώρο όπου βρισκόταν χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και ο εξηντάρης «τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από σφαίρα» που έριξαν, σημείωσε η αστυνομία. Του προσφέρθηκε ιατρική περίθαλψη.

Χθες βράδυ η αστυνομία είχε αναφέρει αρχικά ότι υπάλληλος της περιφέρειας Νόιμαρκτ σκοτώθηκε και συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά, προτού διευκρινίσει ότι και η γυναίκα ήταν νεκρή. «Υποθέτουμε ότι σκοτώθηκε ακαριαία», είπε εκπρόσωπός της, ανασκευάζοντας την αρχική πληροφορία.