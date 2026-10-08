Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 23 Οκτωβρίου και θα συμμετάσχουν 17 χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Την ετήσια πυρηνική του άσκηση, με φόντο τις αυξανόμενες εντάσεις με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει το ΝΑΤΟ στην Ιταλία από τις 13 έως τις 23 Οκτωβρίου.

«Η άσκηση αυτή είναι μια εκπαίδευση ρουτίνας, που έχει σχεδιαστεί πολύ καιρό πριν και εντάσσεται στις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να διατηρήσει το επίπεδο ετοιμότητάς του», δήλωσε το ΝΑΤΟ σε ανακοίνωση.

Σκοπός της άσκησης είναι να διασφαλιστεί ότι η πυρηνική αποτρεπτική δύναμη της Συμμαχίας παραμένει ασφαλής, προστατευμένη και αποτελεσματική, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν 17 χώρες-μέλη.

ΤΟ ΝΑΤΟ δεν παρατήρησε ωστόσο μία αλλαγή στάσης εκ μέρους της Ρωσίας σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά.

«Προφανώς παρακολουθούμε τη Ρωσία από πολύ κοντά. Δεν παρατηρήσαμε μεγάλες αλλαγές στη στάση της που θα μπορούσαν να μας ανησυχήσουν», δήλωσε σήμερα η υπεύθυνη πυρηνικής πολιτικής του ΝΑΤΟ Νάσιμα Μπάροους.