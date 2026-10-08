Από την επίθεση της Ρωσίας τραυματίστηκαν επίσης 18 άτομα.

Ρωσικός πύραυλος χτύπησε λεωφορείο στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να πεθάνουν τουλάχιστον 30 άτομα ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι την Πέμπτη, σε μία από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η Μόσχα κατά Ουκρανώναμάχων το 2026.

Το γραφείο του περιφερειακού εισαγγελέα στην επαρχίας του Ντονέτσκ δήλωσε πως το λεωφορείο χτυπήθηκε με βόμβα από αέρος στις 10 το πρωί (τοπική ώρα). «Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός των νεκρών από την πρωινή επίθεση έχει αυξηθεί στους 30 ενώ 18 άτομα τραυματίστηκαν» είπε σημειώνοντας πώς όλες οι μετακινήσεις με ΜΜΜ έχουν ανασταλεί.

Οι φωτογραφίες που ανάρτησε η αστυνομία απεικόνιζε πτώματα στους δρόμους και ένα καμένο σκαρί λεωφορείου.Φωτιά ξέσπασε και σε δεύτερο λεωφορείο, σύμφωνα με τις αρχές. Η επίθεση είχε στόχο περιοχή κοντά σε μία οδοντιατρική κλινική στην οδό Yuvileina. Επίσης τρεις ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Bilenke, έξω από την πόλη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το Κρεμλίνο σκόπιμα στόχευσε μια «συνηθισμένη στάση μέσων μαζικής μεταφοράς» στο πλαίσιο μιας «βίαιης» εκστρατείας.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2108191577684246762}

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Την Τετάρτη είχε προηγηθεί άλλη ρωσική επίθεση σε πενταώροφο κτίριο με διαμερίσματα στο Pryluky στην επαρχία του Chernihiv. Το κτίριο κατέρρευσε, εγκλωβίζοντας όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους πέντε παιδιά ηλικίας από ενός έως οκτώ ετών.

Η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη προειδοποιεί ο Ζελένσκι

Με ανάρτησή του στα social media ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους της Δύσης να λάβουν αποφασιστικά βήματα και προειδοποίησε ότι το χτύπημα αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο.

«Οι γιατροί πλέον αγωνίζονται να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από το ρωσικό πλήγμα στο Κραματόρσκ. Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 30 νεκροί, και δυστυχώς, αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί. Η ρωσική βόμβα έπληξε δύο αστικά λεωφορειάκια. Κάποιοι από τους νεκρούς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα» έγραψε ο Ζελένσκι.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2108164970001154224}

Πρόσθεσε πως «άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πλήγμα. Κατοικίες και αυτοκίνητα υπέστησαν επίσης ζημιές. Αυτό το πλήγμα δεν θα μείνει αναπάντητο. Η Ρωσία προσπαθεί να εξοντώσει κάθε μορφή ζωής στο Ντονμπάς, και μια απάντηση από τον κόσμο είναι απαραίτητη. Μια αποφασιστική απάντηση, ακριβώς όπως αξίζουν οι Ρώσοι για όλους τους θανάτους που έχουν προκαλέσει. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη οι νεκροί».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2108112952502939934}