Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων, συνολικά έξι γονείς και ένα άτομο που ασκεί την επιμέλεια σε δύο ανήλικα.

Σε φθορές σε μηχανήματα με κερματοδέκτη, καθώς και σε κλοπή εκατοντάδων ευρώ, φέρεται να προχώρησαν πέντε ανήλικοι που συνελήφθησαν στη Φλώρινα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Στις ανωτέρω πράξεις συμμετείχε ένα ακόμη ανήλικος, κάτω των 12 ετών, ο οποίος προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αλλά δεν συνελήφθη, κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

Αναλυτικότερα, οι ανήλικοι φέρεται να προκάλεσαν φθορές χρηματικής αξίας περίπου 1200 ευρώ σε τέσσερα μηχανήματα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και να αφαίρεσαν ποσό άνω των 876 ευρώ από άλλα επτά. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων, συνολικά έξι γονείς και ένα άτομο που ασκεί την επιμέλεια σε δύο ανήλικα, ενώ αναζητούνται στα όρια του αυτοφώρου ακόμη δύο γονείς.

Όλα άρχισαν απογευματινές ώρες χθες, όταν οι ανήλικοι εισήλθαν διαδοχικά στο κατάστημα ιδιοκτησίας 52χρονου ημεδαπού και προκάλεσαν τις φθορές, κατά περίπτωση, με τη χρήση φωτιάς και λακτισμάτων.

Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι τις φθορές που είχαν προκαλέσει και χρησιμοποιώντας ειδικό κλειδί που εντόπισαν στον χώρο του καταστήματος, κατάφεραν -σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση των Αρχών- να ανοίξουν κερματοδέκτες από άλλα επτά παιχνιδομηχανήματατα και να αφαιρέσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των 876,20 ευρώ, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

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Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας