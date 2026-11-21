Μητέρα μαθητή μιλώντας για το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο υποστηρίζει ότι ο 44χρονος συνόδευε τα παιδιά στην τουαλέτα.

Οργή προκαλεί το περιστατικό στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημήτριου όπου ένας 44χρονος σχολικός βοηθός κατέβασε το παντελόνι του μέσα στην τάξη μπροστά στους μαθητές.

Ειδικότερα, μητέρα μαθητή που ήταν μπροστά στο περιστατικό μιλώντας στο MEGA, εξέφρασε την ανησυχία της για το τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί πίσω από τις κλειστές πόρτες.

«Έγινε στην τάξη του γιου μου. Εμένα πάντως δε με ενημέρωσε κανένας. Η δασκάλα έχει τέσσερα παιδιά στην τάξη, που σημαίνει ότι ήταν και το παιδί μου μέσα», ανέφερε, προσθέτοντας πως «είναι ο ειδικός βοηθός που έχουν, είναι αυτός που πηγαίνει τα παιδιά μας στην τουαλέτα. Τι θα είχε συμβεί δηλαδή, αν έχει πειράξει σεξουαλικά τα παιδιά μας;».

Όπως ίδια εξήγησε, το παιδί παρουσίασε αλλαγές στη συμπεριφορά του: «Το παιδί μου έχει 10 μέρες τώρα που κλαίει στον ύπνο του. Η συμπεριφορά του έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο επιθετικός. Νόμιζα αυτές τις μέρες ότι κάπου πονάει. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Πού ξέρω εγώ, αν αυτός ο κύριος έχει πειράξει το παιδί μου; Σαφώς και με τρομάζει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το χρονικό

Ο 44χρονος σύμφωνα με την αστυνομία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εισήλθε σε αίθουσα του σχολείου, εντός της οποίας υπήρχαν μαθητές και η 26χρονη δασκάλα, και αφού κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας επέδειξε τα γενετικά του όργανα ενώ πλησίασε τη δασκάλα την οποία φίλησε μπροστά στα παιδιά.

Δάσκαλοι του σχολείου ξεκλείδωσαν την πόρτα και απεγκλώβισαν τους μαθητές και τη δασκάλα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο βοηθός συνελήφθη, ενώ ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας που διέταξε την ψυχιατρική του εξέταση και οδηγήθηκε στο Δαφνί.

Η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Σημειώνεται ότι άμεση ήταν παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας μετά την καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ενεπλάκη σε περιστατικό που αφορά σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης.

Μετά την καταγγελία με εντολή της αρμόδιας υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας A'θμιας και Β΄θμιας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την ίδια ώρα το υπουργείο ενεργοποίησε τις διαδικασίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η σχολική μονάδα ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στο σχολείο, ενώ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Από το υπουργείο σημειώνεται πως από την προσεχή Δευτέρα 23/11, προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής θα προχωρήσει σε κάθε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διοικητική και πειθαρχική ενέργεια σε βάρος του εμπλεκόμενου μέλους ΕΒΠ, με γνώμονα την προστασία των μαθητών και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου.