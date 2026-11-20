Εντοπίστηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, 144 φυσίγγια, 151.890 ευρώ σε μετρητά, 200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι.

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, περίπου 150.000 ευρώ, 200 χρυσές λίρες, αλλά και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα εντόπισαν οι αστυνομικοί στα χέρια ενός 39χρονου, ο οποίος συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα αλλά και στους γύρω χώρους, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήθος όπλων και πυρομαχικών αλλά και σημαντικά πλαστά έγγραφα.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, 144 φυσίγγια, 151.890 ευρώ σε μετρητά, 200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι, ενώ κατασχέθηκαν μετρητής χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα, φορητός υπολογιστής, δύο συσκευές γεωεντοπισμού, τρία κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πλαστά έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν μία ταυτότητα και μία άδεια οδήγησης από τις Αρχές της Τσεχίας, καθώς και ένα διαβατήριο από τις Αρχές του Βελγίου. Και τα τρία έγγραφα έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

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Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η φωτογραφία ανήκε σε 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας.