Στα 77,952 δισ. ευρώ προβλέπεται να ανέλθουν τα φορολογικά έσοδα το 2027, αυξημένα κατά 1,814 δισ. ευρώ ή 2,4% σε σύγκριση με το 2026.

Στη φορολόγηση της κατανάλωσης εξακολουθεί να στηρίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027, με τους έμμεσους φόρους να αποφέρουν σχεδόν 43 δισ. ευρώ και τα συνολικά φορολογικά έσοδα να πλησιάζουν τα 78 δισ. ευρώ. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις, τα νοικοκυριά συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα, καθώς η ακρίβεια παραμένει και το Δημόσιο διατηρεί υψηλές εισπράξεις από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Στα 77,952 δισ. ευρώ προβλέπεται να ανέλθουν τα φορολογικά έσοδα το 2027, αυξημένα κατά 1,814 δισ. ευρώ ή 2,4% σε σύγκριση με το 2026. Πίσω από την κυβερνητική εικόνα δημοσιονομικής ευημερίας, ωστόσο, κρύβεται η συνεχιζόμενη εξάρτηση των κρατικών ταμείων από τη φορολόγηση της καθημερινότητας. Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να φτάσουν τα 42,909 δισ. ευρώ, έναντι 42,552 δισ. ευρώ φέτος, καταγράφοντας αύξηση 357 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 55% των συνολικών φορολογικών εσόδων, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει τις εισπράξεις της σε φόρους που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδήματα. Και όλα αυτά ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 2,8% το 2027, γεγονός που σημαίνει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

ΦΠΑ 31 δισ. ευρώ - Το Δημόσιο εισπράττει από την ακρίβεια

Ο ΦΠΑ παραμένει η μεγαλύτερη πηγή έμμεσων φορολογικών εσόδων, με προβλεπόμενες εισπράξεις 31,047 δισ. ευρώ, έναντι 31,065 δισ. ευρώ το 2026. Η οριακή μείωση των 18 εκατ. ευρώ, ωστόσο, είναι παραπλανητική ως προς την πραγματική δυναμική των εισπράξεων. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, επηρεάζεται από την απώλεια εσόδων 911 εκατ. ευρώ λόγω ολοκλήρωσης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 306 εκατ. ευρώ από τη μη επανάληψη εσόδων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, τα έσοδα ΦΠΑ αυξάνονται κατά 1,199 δισ. ευρώ. Πρόκειται για στοιχείο που αναδεικνύει πόσο αποδοτική παραμένει για το κράτος η φορολόγηση της κατανάλωσης, την ώρα που οι υψηλές τιμές εξανεμίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Άλλα 7,3 δισ. ευρώ από ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Στα 7,345 δισ. ευρώ προβλέπονται τα έσοδα από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, αυξημένα κατά 136 εκατ. ευρώ. Καύσιμα, ενέργεια, καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα δημόσια ταμεία. Ιδιαίτερα οι φόροι στα καύσιμα επιβαρύνουν όχι μόνο τους οδηγούς, αλλά και το κόστος μεταφοράς και διανομής προϊόντων, ενισχύοντας τις πιέσεις στις τελικές τιμές. Παράλληλα, οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών αυξάνονται στα 528 εκατ. ευρώ, από 456 εκατ. ευρώ το 2026.

Αυξάνονται και οι φόροι εισοδήματος

Οι εισπράξεις από τη φορολογία εισοδήματος προβλέπονται στα 28,974 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,534 δισ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φτάνει τα 17,036 δισ. ευρώ, με πρόσθετα έσοδα 617 εκατ. ευρώ, ενώ η φορολογία επιχειρήσεων αποδίδει 9,352 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 801 εκατ. ευρώ.