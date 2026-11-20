Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 2,28 δισ. ευρώ.

Ανάπτυξη 2,3%, πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ, περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και περιορισμό της ανεργίας προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 2,28 δισ. ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο στηρίζει τις προβλέψεις του στη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής και στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, ενώ η συνεχιζόμενη ακρίβεια, οι υψηλές ενεργειακές τιμές και η αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την οικονομία και τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8% το 2027

Σύμφωνα με τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 2,3% το 2027, από 2% το 2026, παραμένοντας για έβδομη συνεχόμενη χρονιά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 1,2%. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στα 275,9 δισ. ευρώ, έναντι 263,4 δισ. ευρώ το 2026, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,8%, από 4% φέτος.

Παρά την προβλεπόμενη αποκλιμάκωση, οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, διατηρώντας τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 1,5%, έναντι 1,4% το 2026, ενώ η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,4%. Βασικός μοχλός της ανάπτυξης παραμένουν οι επενδύσεις, για τις οποίες προβλέπεται αύξηση 7,9%, από 7,7% το 2026, με το ποσοστό τους επί του ΑΕΠ να φτάνει το 19,8%.

Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερη από την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση των ελληνικών επενδύσεων κατά 2,5%, αναδεικνύοντας την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της επενδυτικής δραστηριότητας μετά την ολοκλήρωση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

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Πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% και μείωση του δημόσιου χρέους

Στο δημοσιονομικό σκέλος, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ το 2027, έναντι 3,6% το 2026, ενώ το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει οριακά πλεονασματικό, στο 0,1% του ΑΕΠ, από 0,6% το προηγούμενο έτος.

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 128,5% του ΑΕΠ, έναντι 135,8% το 2026, συνεχίζοντας την πορεία αποκλιμάκωσης των τελευταίων ετών. Στην αγορά εργασίας, η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 7,9%, από 8,4%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ετήσιο επίπεδο από το 2008, ενώ οι αμοιβές ανά μισθωτό αναμένεται να αυξηθούν ονομαστικά κατά 3,9%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 3,1%, έναντι αύξησης 4% των εισαγωγών, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να συνοδεύεται από αυξημένες εισαγωγικές ανάγκες. Παράλληλα, η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων περιορίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια πρόσθετων παρεμβάσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικό μέρος της κοινωνίας.

Τα νέα μέτρα ύψους 2,28 δισ. ευρώ

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα του 2027, οι νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ανέρχονται σε περίπου 2,28 δισ. ευρώ και επικεντρώνονται στη φορολογία, στους μισθούς, στις συντάξεις, στη στέγαση και στην επιχειρηματικότητα.

Προβλέπεται μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και των τριτέκνων, καθώς και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027, με κυβερνητικό στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά, η οποία επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, ενώ τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα.

Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς. Αν και οι παρεμβάσεις ενισχύουν τα ονομαστικά εισοδήματα, το πραγματικό όφελος θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πληθωρισμού και των βασικών δαπανών των νοικοκυριών.

«Σπίτι μου ΙΙΙ» και νέα χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις

Στο στεγαστικό πεδίο προβλέπεται η δημιουργία του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», με πόρους 2 δισ. ευρώ, καθώς και η παράταση φορολογικών κινήτρων για την κατοικία, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζεται αυτομάτως το πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς προσιτών ακινήτων. Για τις επιχειρήσεις προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνονται στα 4 δισ. ευρώ.

Η επίτευξη των στόχων, πάντως, παραμένει συνδεδεμένη με την πορεία των επενδύσεων, τις διεθνείς τιμές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.