Φοροληστεία και ακρίβεια τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη»:

Ενα ακόμα θηριώδες «ματωμένο» πλεόνασμα ύψους 7,589 δισ. ευρώ έβγαλε το αστικό κράτος από τα λαϊκά νοικοκυριά, που προσπαθούν να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες την περίοδο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2026.

Αυτή η, δίχως τέλος, κλοπή του λαϊκού εισοδήματος προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε χτες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σύμφωνα με αυτά, το ματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026 έφτασε τα 7,589 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 2,46 δισ. ευρώ έναντι του αρχικού στόχου.

- Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 56,072 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 54,099 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 1,973 δισ. ευρώ, ή περίπου 3,6%. (Η αναλυτική κατανομή των εσόδων από φόρους, σε ΦΠΑ και ΕΦΚ θα δημοσιοποιηθεί όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία).

- Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 57,834 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 2,525 δισ. ευρώ τον στόχο των 55,309 δισ. ευρώ.

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- Τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,483 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 194 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6.591 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου.

Ακόμα, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν στα 57,672 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 465 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (57,206 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των πληρωμών του Ταμείου Ανάκαμψης, λεφτά δηλαδή που και πάλι πήγαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στους επιχειρηματικούς ομίλους.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν και τη «μεγάλη εικόνα» για τον λαό, την ώρα που η κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.) σκιαμαχούν για τα «κοστολογημένα» προγράμματά τους, με «απαράβατο όρο» - όπως δηλώνουν ξεκάθαρα - τη συνέχιση αυτής της κλοπής του λαού, για να ταΐζουν με προνόμια και διευκολύνσεις τους «επενδυτές» και τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως και τους εξοπλισμούς για τα ΝΑΤΟικά σχέδια. Την περιβόητη, δηλαδή, «δημοσιονομική πειθαρχία», που είναι το διαρκές μνημόνιο σε βάρος του λαού. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που ανακοινώνουν μέτρα - ψίχουλα για το πετρέλαιο κ.λπ., ύψους 46 εκατ. ευρώ για 750.000 νοικοκυριά, χαρίζουν - μέσω της ρήτρας διαφυγής - 1 δισ. ευρώ σε ενεργειακούς κολοσσούς για έργα που θα τους φέρουν νέα κέρδη.

Την ίδια στιγμή, το ράλι της ακρίβειας συνεχίζεται και κουρελιάζει την κυβερνητική προπαγάνδα περί δήθεν μείωσης τιμών από τις «συμφωνίες κυρίων» με τους επιχειρηματικούς ομίλους, επιβεβαιώνοντας ότι μονόδρομος για τον λαό τον χειμώνα που έρχεται είναι η σύγκρουση με την πολιτική στήριξης των κερδών και του πολέμου, η πάλη για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ΣΣΕ, κατάργηση της φοροληστείας.

Από χτες, τα νοικοκυριά προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης με «καπέλο» 40% - 50% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, με την κυβέρνηση να προκαλεί, παρουσιάζοντας τα μέτρα επιδότησης που ανακοίνωσε ως «κοινωνικές παρεμβάσεις που ανακουφίζουν» την ώρα που ξεκάθαρα έχουν ως στόχο να θωρακίσουν και να ενισχύσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και την κερδοφορία τους, η οποία για παράδειγμα για τα δύο διυλιστήρια ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τέλος, υψηλότερο πληθωρισμό για το 2027, χαμηλότερη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά και αισθητά ασθενέστερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης, προβλέπει το ΙΟΒΕ, αναθεωρώντας επί τα χείρω κρίσιμες εκτιμήσεις του για την ελληνική οικονομία. Στην τριμηνιαία έκθεση που παρουσίασε χτες, το ΙΟΒΕ ανεβάζει την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2026 στο 4%, από 3,7% τον Ιούλιο, και για το 2027 στο 3%, από 2,7%. Παράλληλα, διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για τη φετινή ανάπτυξη, αλλά χαμηλώνει στο 1,9%, από 2%, τον πήχη για την επόμενη χρονιά.