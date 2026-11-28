Κατασχέθηκαν πλήθος ναρκωτικών ουσιών που διακινούντουσαν σε Γαλατά, Μέθανα, Πόρο και άλλες περιοχές της Αττικής.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε σπείρα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 10 άτομα ηλικίας από 64 έως και 31 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Μάλιστα, από την έρευνα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμα 7 μέλη των εγκληματικών ομάδων ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών σε επιπλέον 51 άτομα.

Η εγκληματική οργάνωση ειδικευόταν στη διακίνηση διαφορετικών ειδών ναρκωτικών στις περιοχές του Γαλατά, των Μεθάνων, του Πόρου άλλα και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Μάλιστα, ένας 46χρονος, μέλος της σπείρας, είχε εγκληματική δράση κοντά σε σχολείο της περιοχής της Τροιζηνίας.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 384 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 45- γραμμ. κοκαΐνης, 24 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 89 ναρκωτικά δισκία, 2 φιαλίδια μεθαδόνης, 13 συσκευασίες σπόρων κάνναβης,15 τρίφτες κάνναβης, 6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 11 κροτίδες, 11 κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 4.655 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.