Προτάσεις για ένα πιο ζεστό σπίτι το χειμώνα χωρίς να φοβόμαστε τον λογαριασμό.

Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν αυτή την εποχή, οι ειδικοί αποκάλυψαν πώς να παραμείνετε ζεστοί στο σπίτι κατά τους ψυχρότερους μήνες του χρόνου χωρίς να αυξήσετε τους λογαριασμούς ρεύματος και ενέργειας με την θέρμανση.

«Τα ζεστά πόδια παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματός σας και της ροής του αίματος, επομένως χρειάζονται φροντίδα», εξηγεί ο Stephen Hankinson, ειδικός ενεργειακής απόδοσης στην Electric Radiators Direct.

«Το να φοράς χοντρές κάλτσες σε στρώσεις είναι μια εξαιρετική επιλογή για να κρατάς τα πόδια σου ζεστά.Οι παντόφλες είναι ιδανικές για χρήση στο σπίτι, καθώς όχι μόνο ζεσταστιά στα κάτω άκρα, αλλά παρέχουν καλύτερη στήριξη των ποδιών».

Ντυθείτε σε… στρώσεις

Όπως αναφέρει ο Stephen Hankinson, μία ακόμη λύση για καλύτερα αποτελέσματα είναι τα ρούχα από βαμβάκι και μαλλί. Ειδικότερα, φορέστε ζεστές πιτζάμες και μια άνετη ρόμπα το βράδυ καθώς τα πολλά λεπτά στρώματα ρούχων βοηθούν στη διατήρηση της θερμότητας.

Ακόμη, η καλή μόνωση του σπιτιού παίζει σημαντικό ρόλο. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε τα παράθυρα και τις πόρτες για τυχόν κενά από όπου θα μπορούσε να διαφύγει η θερμότητα και να εισέλθει κρύος αέρας. Χρησιμοποιήστε μονωτικές ταινίες και ειδικά αεροστόπ κάτω από τις πόρτες καθώς η σωστή μόνωση σε τοίχους και ταράτσες βοηθά σημαντικά.

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Κλείστε τα κενά σε παράθυρα και στόρια

«Το να κρατάτε τις κουρτίνες σας κλειστές όσο βρίσκεστε έξω θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη θερμότητα όλη την ημέρα για όταν επιστρέψετε σπίτι», λέει η Helen O'Connor, υπεύθυνη προϊόντων στη 247 Blinds. «Τα στόρια που με επένδυση που τοποθετούνται μέσα στην εσοχή είναι μια εξαιρετική λύση για να κρατάτε έξω τα κρύα ρεύματα αέρα και να διατηρείται τη θερμοκρασία του χώρου σταθερή».

«Οι κουρτίνες που ακουμπούν στο πάτωμα είναι επίσης πολύ πιο πιθανό να παγιδεύσουν τη θερμότητα και να την εμποδίσουν να διαφύγει από τα παράθυρα κατά τη διάρκεια της ημέρας» αναφέρει η ίδια.

Τέλος, τα ξύλινα και πέτρινα δάπεδα χάνουν αρκετή θερμότητα κατά την περίοδο του χειμώνα. Η τοποθέτηση χαλιού, όμως, δημιουργεί ένα επιπλέον μονωτικό στρώμα και κάνει τον χώρο πιο ζεστό. Επιπλέον, η χρήση θερμοφόρας μπορεί να δώσει λύσεις στη διατήρηση της ζέστης.

Ειδικότερα, μπορείτε να την τοποθετήσετε στα πόδια ή στη μέση για τοπική ζεστασιά, χωρίς να χρειάζεται να θερμαίνετε ολόκληρο το σπίτι.

Χρησιμοποιείστε ηλεκτρική θερμάστρα

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές θερμάστρες μπορούν να ζεστάνουν συγκεκριμένα δωμάτια. Έτσι, δε χρειάζεται να λειτουργεί η κεντρική θέρμανση σε όλο το σπίτι.

«Οι σύγχρονες ηλεκτρικές θερμάστρες παρέχουν άμεση ζεστασιά σε μεμονωμένα δωμάτια, όντας μια εξαιρετική επιλογή για αυτό που είναι γνωστό ως «θέρμανση σε ζώνες»», εξηγεί ο Hankinson. Αν διαθέτετε ανεμιστήρα οροφής με δυνατότητα αντίστροφης περιστροφής, ρυθμίστε τον ώστε να κατεβάζει προς τα κάτω τον ζεστό αέρα που συγκεντρώνεται στο ταβάνι.

Ζεστά φαγητά και ροφήματα

Τέλος, ένα ζεστό τσάι, μια σούπα ή ένα ζεστό γεύμα βοηθούν να αισθανόμαστε πιο άνετα και να διατηρούμε τη θερμοκρασία του σώματός μας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Δε χρειάζεται απαραίτητα να αυξάνουμε την ένταση της θέρμανσης για να αισθανόμαστε ζεστά. Με σωστή ένδυση, καλύτερη μόνωση και έξυπνη χρήση των θερμαντικών συσκευών μπορούμε να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας και να διατηρήσουμε ένα ζεστό και άνετο σπίτι για τον χειμώνα.