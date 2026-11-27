Βρέθηκε ο εργαζόμενος που διέρευσε τον επικό τσακωμό Στραβελάκη - Παπακωστοπούλου και απολύθηκε. Η ανακοίνωση του OPEN.

Μετά τη διαρροή του βίντεο με τον έντονο καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου που έλαβε χώρα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου σε break της εκπομπής «10 Παντού», το OPEN ξεκίνησε μια εσωτερική έρευνα ώστε να βρεθεί ο υπαίτιος που τράβηξε και διέρρευσε το παράνομο υλικό. Ο εργαζόμενος του καναλιού βρέθηκε και απολύθηκε!

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει: «Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών- δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής. Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό», καταλήγει η ανακοίνωση.