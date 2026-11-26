Τη Δευτέρα θα πληρωθεί και το επίδομα των 400 ερυώ από τον ΟΠΕΚΑ.

Τη Δευτέρα 30/11/2026 θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Νοέμβριο έτους 2026, συνολικού ύψους 275.437.153,33 Ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ επιπλέον της τακτικής πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων καταβάλλεται και ποσό 400 ευρώ, ως έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση του Ν. 5355/2026, συνολικού ποσού 83.613.200 ευρώ σε 209.029 δικαιούχους, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και ανασφάλιστους υπερήλικες μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας, καθώς και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

• Επίδομα Παιδιού: 480.594 δικαιούχοι – 88.482.233,69 ευρώ

• Επίδομα Γέννησης: 9.516 δικαιούχοι – 12.525.000 ευρώ

• Επίδομα Στέγασης: 149.481 δικαιούχοι – 17.679.710,49 ευρώ

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 142.082 δικαιούχοι – 32.843.978,10 ευρώ

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 585 δικαιούχοι – 137.738,31 ευρώ

• Αναπηρικά: 216.427 δικαιούχοι – 165.160.322,36 ευρώ, εκ των οποίων τα 64.364.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

• Επίδομα Ομογενών: 4.794 δικαιούχοι – 170.922,65 ευρώ

• Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.181 δικαιούχοι – 8.330.780,92 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.928.400 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.851 δικαιούχοι – 20.731.327,24 ευρώ, εκ των οποίων τα 9.582.000 ευρώ, αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

• Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 428 δικαιούχοι – 139.477,44 ευρώ

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.272 δικαιούχοι – 9.103.883,13 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.708.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

• Έξοδα Κηδείας: 55 δικαιούχοι – 4861,60 ευρώ

• Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.486 δικαιούχοι – 600 ευρώ

• Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 1 δικαιούχος – 5.000 ευρώ

• Κόκκινα Δάνεια: 189 δικαιούχοι – 444.223,41 ευρώ

• Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ

• Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 2 δικαιούχοι – 5.280 ευρώ

• Ευάλωτοι Οφειλέτες: 452 δικαιούχοι – 47.562,61 ευρω

• Επίδομα Αναδοχής: 638 δικαιούχοι – 538.620,42 ευρώ, εκ των οποίων τα 29.200 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

• Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής: 15 δικαιούχοι – 25.530 ευρώ

• Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.395 δικαιούχοι – 1.868.300,96 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Αναλυτικά τα επιδόματα

– Επίδομα Παιδιού

– Επίδομα Γέννησης

– Επίδομα Στέγασης

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

– Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας

– Έξοδα Κηδείας

– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

– Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης

-Κόκκινα Δάνεια

– Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια

– Επίδομα Αναδοχής

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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