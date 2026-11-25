Η ανακοίνωση για απασχόληση ενός έτους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε όλη τη χώρα.

Με 200 επιπλέον εργαζομένους ενισχύονται τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε όλη τη χώρα, μέσω ειδικού προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε σήμερα, 25 Νοεμβρίου, για θέσεις δωδεκάμηνης πλήρους απασχόλησης σε μονάδες παιδικής προστασίας, δομές φιλοξενίας και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, δρομολογήθηκε με πρωτοβουλία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, μετά την καταγραφή των αναγκών στελέχωσης των εποπτευόμενων φορέων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τη ΔΥΠΑ.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, βοηθούς νοσηλευτών, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, επιμελητές κοινωνικής πρόνοιας, φροντιστές παιδιών, καθώς και βοηθητικό προσωπικό.

«Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε 200 θέσεις εργασίας, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δομής. Ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, με προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φιλοξενουμένων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που τους παρέχουμε. Παράλληλα, υποστηρίζουμε το έργο του υφιστάμενου προσωπικού και δίνουμε σε 200 ανέργους τη δυνατότητα πλήρους απασχόλησης για έναν ολόκληρο χρόνο», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

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Οι θέσεις κατανέμονται σε έντεκα Περιφέρειες της χώρας: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

Μεταξύ των δομών που θα ενισχυθούν είναι το «Μητέρα» στο Ίλιον, οι Μονάδες Προστασίας Παιδιού Αγίου Ανδρέα και Πεντέλης, το πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας, το Σκαγιοπούλειο στην Πάτρα, τα Παραρτήματα «Άγιος Δημήτριος» και «Άγιος Παντελεήμων» στη Θεσσαλονίκη, ο νέος Οίκος Ευγηρίας στο Κιλκίς και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Οι ζητούμενες ειδικότητες και οι αντίστοιχες μικτές μηνιαίες αποδοχές ανά κατηγορία εκπαίδευσης διαμορφώνονται ως εξής:

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 1.200 ευρώ: Νοσηλευτές και εργοθεραπευτές.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 1.170 ευρώ: Βοηθοί νοσηλευτών, βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, επιμελητές κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικοί επιμελητές – φροντιστές παιδιών.

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) – 1.090 ευρώ: Βοηθοί νοσοκόμων – φύλακες ασθενών, φύλακες και εργάτες γενικών καθηκόντων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, επιλέγοντας μία κατηγορία εκπαίδευσης, μία ειδικότητα και από μία έως τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί βάσει μοριοδότησης, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια: τη διάρκεια της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, το ετήσιο δηλωθέν φορολογητέο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία, τον αριθμό των ανήλικων παιδιών, καθώς και την αναπηρία του υποψηφίου ή ανήλικου τέκνου του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, έως την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59, στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά δομή και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα και οι όροι συμμετοχής περιλαμβάνονται στη Δημόσια Πρόσκληση της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).