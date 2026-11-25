Έψαχνε λαγούς, βοήθησε να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι για τη διάρρηξη στο εξοχικό του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Έξι ζευγάρια μανικετόκουμπα και ένα ρολόι άρπαξαν οι διαρρήκτες που εισέβαλαν στο εξοχικό του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, στο Νόρφολκ, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο.

Για τη διάρρηξη στο Anmer Hall- το εξοχικό του ζευγαριού στο κτήμα Σάντριγχαμ της βασιλικής οικογένειας- συνελήφθησαν ο 34χρονος Μίργκεν Ντόκου και ο 32χρονος Αρίλεν Ντότσι. Οι δύο άνδρες από την Αλβανία παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Νόριτς και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο.

Η διάρρηξη έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11), όταν η οικογένεια του πρίγκιπα Γουίλιαμ δεν βρισκόταν στο εξοχικό. Η βασίλισσα Ελισάβετ χάρισε στον εγγονό της και στη σύζυγό του το Anmer Hall, ως δώρο γάμου, το 2011. Η οικογένεια του διάδοχου του θρόνου πηγαίνει στο ακίνητο με τα 10 υπνοδωμάτια για διακοπές και σύντομες αποδράσεις.

Πώς μπήκαν στο εξοχικό του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Ο εισαγγελέας Τζον Κούπερ ανέφερε πως ο Ντόκου, ο Ντότσι και ένας τρίτος ύποπτος που δεν συνελήφθη ενεργοποίησαν τους αισθητήρες κίνησης έξω από το Anmer Hall λίγο πριν από τις 18:00 της Δευτέρας.

Φέρεται να σκαρφάλωσαν σε ένα λούκι και απέκτησαν πρόσβαση στο δωμάτιο- γκαρνταρόμπα του Anmer Hall, από όπου πήραν ένα ρολόι και έξι ζευγάρια μανικετόκουμπα, μεταξύ των οποίων «του δούκα του Εδιμβούργου», σύμφωνα με τον δικαστή Μάθιου Μπόουν.

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Έψαχνε για λαγούς, βοήθησε να συλληφθούν οι διαρρήκτες

Η αστυνομία του Νόρφολκ επιστράτευσε εκπαιδευμένους σκύλους, drones και ελικόπτερο στην έρευνα στο Anhmer Hall, έπειτα από κλήση για ύποπτη δραστηριότητα.

Οι δυο φερόμενοι διαρρήκτες προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά εντοπίστηκαν με τη βοήθεια μέλους του προσωπικού του κτήματος Σάντριγχαμ που «αναζητούσε λαγούς» με συσκευή ανίχνευσης θερμότητας, είπε ο εισαγγελέας.

Τελικά, εντοπίστηκαν σε παρακείμενη δασώδη περιοχή, χωρίς παπούτσια, περίπου στις 19:15 της Δευτέρας και συνελήφθησαν. Οι δύο κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση έως τη Δευτέρα, όταν θα γίνει νέα ακρόαση για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Reuters