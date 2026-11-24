Η αστυνομία του Νόρφολκ διερευνά τη διάρρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην κατοικία Anmer Hall.

Στόχος διάρρηξης έγινε η εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Νόρφολκ, όταν άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο σπίτι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αστυνομία του Νόρφολκ διερευνά τη διάρρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην κατοικία Anmer Hall.

Το αρχοντικό διαθέτει 10 υπνοδωμάτια και αποτελεί δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ προς το ζευγάρι. Χρησιμοποιείται από τον Ουίλιαμ, την Κέιτ και τα παιδιά τους ως εξοχικό καταφύγιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της φερόμενης διάρρηξης.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μαζί με τα παιδιά τους, τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις, περνούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στην έπαυλη Forest Lodge, στο Ουίνδσορ.

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Το περιστατικό έγινε αρχικά γνωστό από την εφημερίδα The Sun, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την αστυνομία.

Με πληροφορίες από Independent