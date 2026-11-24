Ούτε η Αριάνα Γκράντε δεν έσωσε το «Focker-In-Law», το οποίο επιστρέφει μετά από 16 χρόνια.

Μετά από 16 χρόνια απουσίας, το δημοφιλές κωμικό franchise Meet the Parents επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, όμως η υποδοχή των κριτικών κάθε άλλο παρά θερμή είναι.

Λίγες ημέρες πριν την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας Focker-In-Law την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, οι πρώτες κριτικές κάνουν λόγο για μια κουρασμένη επανάληψη της παλιάς συνταγής.



Το Meet the Parents μπήκε στις ζωές μας το 2005, συνεχίστηκε το 2005 με το Meet the Fockers και έκλεισε –προσωρινά– το 2010 με το Little Fockers. Σήμερα, η τέταρτη ταινία της σειράς επιχειρεί να αναβιώσει τη δυναμική της οικογένειας Φόκερ, ωστόσο τα πρώτα δείγματα γραφής στο Rotten Tomatoes είναι απογοητευτικά, με το σκορ της ταινίας να αγγίζει μόλις το 26%.

Η υπόθεση της νέας ταινίας

Στο Focker-In-Law, τα ηνία περνούν στην επόμενη γενιά. Ο Χένρι (Σκάιλερ Γκισόντο), γιος του Γκρεγκ (Μπεν Στίλερ) και της Παμ Φόκερ (Τέρι Πόλο), ετοιμάζεται να παντρευτεί την Ολίβια (Αριάνα Γκράντε), μια δυναμική πρώην διαπραγματευτή ομήρων που εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει να του ταιριάζει.



Προς μεγάλη έκπληξη του Γκρεγκ, ο αυστηρός πεθερός του, Τζακ Μπερνς (Ρόμπερτ Ντε Νίρο), συμπαθεί αμέσως τη μέλλουσα νύφη. Η αστραπιαία είσοδός της στον περίφημο «Κύκλο Εμπιστοσύνης» του Τζακ, πυροδοτεί μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις και οικογενειακό χάος, λίγο πριν από το πάρτι των 80ών γενεθλίων του.

{https://youtu.be/5jEeTPYVBsY?si=p1ZgnYQZeSiIn-ei}

«Ξαναζεσταμένο φαγητό»: Η γνώμη των κριτικών

Παρά το εντυπωσιακό καστ και την προσθήκη της Αριάνα Γκράντε, ο διεθνής Τύπος φαίνεται να συμφωνεί πως η ταινία πάσχει από έλλειψη φρέσκων ιδεών, ανακυκλώνοντας την ίδια συνταγή ταπείνωσης του πρωταγωνιστή.



«Είναι πραγματικά επώδυνο να βλέπεις τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς μας, και τον Μπεν Στίλερ, που είναι ικανός για πολύ περισσότερα, να επαναλαμβάνουν το ίδιο τυποποιημένο κόλπο. Οι κωμικές σκηνές περιστρέφονται σχεδόν όλες γύρω από την ταπείνωση, με τον Στίλερ να κάνει τη μια χαζομάρα μετά την άλλη», γράφει το The Hollywood Reporter.



Το The Wrap χαρακτηρίζει την ταινία «μια επώδυνη και άσκοπη εμπειρία, που αρνείται να καταλήξει σε οποιαδήποτε νέα συμπεράσματα για αυτούς τους χαρακτήρες, εκτός από το να τους κάνει να πάρουν τα ίδια μαθήματα που ήδη έμαθαν πριν από χρόνια».



Από την πλευρά του το Slant Magazine κάνει λόγο για «ξαναζεσταμένα υπολείμματα από τις προηγούμενες ταινίες», το μέσο σημειώνει πως «λίγα πράγματα στην ταινία του Τζον Χάμπουργκ προκαλούν έστω και ένα γέλιο», προσθέτοντας καυστικά πως «θα έπρεπε να τους επιτρέψουν να πεθάνουν με αξιοπρέπεια».



Το βρετανικό ΝΜΕ στέκεται στη χαμένη ευκαιρία του σεναρίου: «Υπήρχε μια ευκαιρία να δούμε τον Γκρεγκ να ολοκληρώνει τον κύκλο του και να γίνει ο αυστηρός μελλοντικός πεθερός της απρόσεκτης νεοφερμένης Γκράντε. Αντίθετα, η δυναμική της πρώτης ταινίας μεταφέρεται από τον Ντε Νίρο στη Γκράντε, η οποία ξεγελάει τον Γκρεγκ σε κάθε στροφή. Είναι επαναλαμβανόμενο και κυρίως άσκοπο, εκτός αν λάτρευες ό,τι προηγήθηκε».



Το Focker-In-Law κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όπου και θα φανεί αν το κοινό θα συμμεριστεί την αυστηρότητα των κριτικών ή αν θα στηρίξει την επιστροφή της οικογένειας Φόκερ.