Ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την αποχώρηση του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και τον αέρα του Mega.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, έγινε και επίσημα γνωστή η οριστική αποχώρηση του Νίκου Συρίγου από τον αέρα του Mega και της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», όπου συνεργαζόταν με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός παρουσιαστής απουσίαζε τις τελευταίες ημέρες από το πλατό, ενώ η είδηση για την οριστική του αποχώρηση έγινε γνωστή μέσω σχετικής ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής Barking Well Media.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, αποκαλύπτοντας ότι ο Νίκος Συρίγος αναμένεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Ένα σύντομο απόσπασμα των δηλώσεών του προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό».

Όσα είπε ο Νίκος Κοκλώνης για την αποχώρηση του Νίκου Συρίγου

Ο Νίκος Κοκλώνης, που βρίσκεται πίσω από την Barking Well Media και την παραγωγή του «Χαμογέλα και πάλι», ανέφερε μεταξύ άλλων:

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«Ο Νίκος Συρίγος συνεχίζει στην Barking Well Media, γι’ αυτό και βγάλαμε και την ανακοίνωση. Πολλές φορές, κάποια πράγματα είναι πάνω από εμάς, αλλά οφείλουμε ως επαγγελματίες να τα σεβαστούμε, και όχι μόνο αυτό, να προχωρήσουμε παρακάτω. Σύντομα έρχεται το τί θα κάνει ο Νίκος στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι στο ΟΡΕΝ».

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