«Δεν μ’ αρέσει όταν μία εκπομπή βρίζει την άλλη», είπε ο Νίκος Κοκλώνης.

Μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Νίκος Κοκλώνης στον Χάρη Λεμπιδάκη, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό».

Ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός, αναμένεται να επιστρέψει τηλεοπτικά μέσα από τον σταθμό του ΟΡΕΝ και το τηλεπαιχνίδι «Το μεγάλο παζάρι» και όπως δήλωσε ήδη τον έχει καταβάλλει το άγχος.

Παράλληλα, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε στα νούμερα τηλεθέασης και στις κόντρες που μπορεί να δημιουργούνται μεταξύ των εκπομπών, ενώ παράλληλα μίλησε για τις φιλίες στη showbiz, χαρακτηρίζοντας τις περισσότερες από αυτές ως «ψεύτικες».

Όσα είπε ο Νίκος Κοκλώνης στον Χάρη Λεμπιδάκη

Η συζήτηση ξεκίνησε με την επιστροφή στην τηλεόραση και το τηλεπαιχνίδι «Το μεγάλο παζάρι», με τον Νίκο Κοκλώνη να αναφέρει:

«Έχω άγχος, ξεκινάω για πρώτη φορά στη ζωή μου τηλεπαιχνίδι, ήταν ιδέα από τον Alpha, έτσι ξεκίνησε το ‘Παζάρι’. Έχω ένα τρακ, γιατί δεν το έχω ξανακάνει, από την άλλη ξέρετε, δώρα, αμάξια, ρόδες… Ο Κοκλώνης τρελάθηκε! Έτσι θα είναι αυτό, σας το λέω να το ξέρε! Η ημερομηνία κανονικά είναι αρχές Δεκεμβρίου, αλλά κάνουμε τα πάντα να βγούμε λίγο νωρίτερα...».

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«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κανονίσει να κάνουμε και ένα Σαββατιάτικο show, απλά δεν ξέρω πότε το κανάλι θα αποφασίσει και πότε θα είμαστε και έτοιμοι για να το κάνουμε», πρόσθεσε ο Νίκος Κοκλώνης.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο παραγωγός μίλησε για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς όπως έγινε γνωστό έχει αναλάβει την παραγωγή της εκπομπής που παρουσιάζει:

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Mega γιατί είχα το Σαββατοκύριακο τόσα χρόνια, τώρα κλείνουμε 8 χρόνια, είχα και το καθημερινό στον Alpha, έναν χρόνο έμεινα χωρίς το καθημερινό, είχα ξεσυνηθίσει. Ξανά τώρα, λοιπόν, καθημερινό και η αγωνία καθημερινή. Κάθε πρωί τα νούμερα, μετά την εκπομπή τι θα πούμε την άλλη μέρα. Όλο αυτό το άγχος και η αδρεναλίνη μου είχε λείψει».

Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη για τα νούμερα τηλεθέασης

Παράλληλα, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε στα νούμερα τηλεθέασης και στις τηλεοπτικές εκπομπές: «Είναι μαραθώνιος, δεν είναι κάτι που κερδίζεται σε έναν μήνα ή δύο. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο, 200 εκπομπές… Παρόλα αυτά, μιλάμε για ποια νούμερα; Βγαίνει πρώτος κάποιος με μισή μονάδα και πανηγυρίζουν τα δελτία τύπου ότι βγήκαμε πρώτοι.... Αυτά για εμένα είναι γελοία. Σημασία είναι να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε δουλειά γιατί δεν είναι και σίγουρο τίποτα, είδατε πώς έχει γίνει η τηλεόραση, και να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Δεν μου αρέσει όταν μια εκπομπή βρίζει την άλλη, πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου και νομίζω ότι αυτό κάνει κακό σε όλους στην τηλεόραση».

Οι φιλίες στη showbiz

Τέλος, ο παραγωγός αναφέρθηκε στις φιλίες που δημιουργούνται στα πλαίσια της τηλεόρασης και της showbiz, χαρακτηρίζοντας ορισμένες από αυτές ως «ψεύτικες»:

«Είναι πάρα πολύ άσχημο, απλά οι άνθρωποι της τηλεόρασης έχουν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης… Για να βγούμε μπροστά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την πίεση που δεχόμαστε όλο το υπόλοιπο εικοσιτετράωρο. Όλοι βλέπουν την κάμερα και την λάμψη, όποια λάμψη πλέον υπάρχει… Αλλά δεν ξέρουν την πίεση του να γράφουν όλοι για εσένα, στα νούμερα, στο πώς θα βγει η εκπομπή, τι θα πεις; Αυτό, λοιπόν, το πράγμα είναι κάτι που διαμορφώνει και τον χαρακτήρα μας, γι’ αυτό και οι φιλίες θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό είναι ψεύτικες στον χώρο…».

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