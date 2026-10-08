Η κάλυψη της εκπομπής άγγιξε τους 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επέστρεψε για τρίτη σεζόν στο MEGA και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η σατιρική εκπομπή του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής της, με ποσοστό 21,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 5,5 μονάδες. Ισχυρή ήταν η επίδοση του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και στο γενικό σύνολο, όπου σημείωσε 22,4%.

Η κάλυψη της εκπομπής άγγιξε τους 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους τηλεοπτικά κοινά τα ποσοστά έφτασαν το 24,6%.

Ο Λάκης Λαζόπουλος άνοιξε την τηλεοπτική σκηνή της σάτιρας στο MEGA και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανανεώνει το ραντεβού του με το τηλεοπτικό κοινό για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.