Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επέστρεψε για τρίτη σεζόν στο MEGA και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις.
Πιο συγκεκριμένα, η σατιρική εκπομπή του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής της, με ποσοστό 21,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 5,5 μονάδες. Ισχυρή ήταν η επίδοση του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και στο γενικό σύνολο, όπου σημείωσε 22,4%.
Η κάλυψη της εκπομπής άγγιξε τους 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους τηλεοπτικά κοινά τα ποσοστά έφτασαν το 24,6%.
Ο Λάκης Λαζόπουλος άνοιξε την τηλεοπτική σκηνή της σάτιρας στο MEGA και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανανεώνει το ραντεβού του με το τηλεοπτικό κοινό για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.