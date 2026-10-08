Οι δυο ηθοποιοί είναι ένατες ξαδέλφες.

Η Μέριλιν Μονρόε και η Σίντνεϊ Σουίνι είναι συγγενείς, σύμφωνα με μια νέα μελέτη της MyHeritage.

Οι ηθοποιοί είναι ένατες ξαδέλφες, καθώς μοιράζονται έναν κοινό πρόγονο, τον Ezra Perry (περ. 1625–1689), ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους Άγγλους αποίκους στο Σάντουιτς της Μασαχουσέτης.

Στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, η Σουίνι φόρεσε ένα vintage φόρεμα Ceil Chapman που έμοιαζε με την εμφάνιση της Μονρόε στο εξώφυλλο του περιοδικού LIFE τον Απρίλιο του 1952 και η σύγκριση ήταν αναπόφευκτη.

«Οι άνθρωποι πάντα έκαναν παραλληλισμούς μεταξύ της Σίντνεϊ Σουίνι και την Μέριλιν Μονρόε, αλλά βλέποντας τους δρόμους τους να ευθυγραμμίζονται σε ένα βαθύτερο επίπεδο, μας ενέπνευσε να αναζητήσουμε μια πραγματική σύνδεση στα αρχεία του MyHeritage», δήλωσε ο Roi Mandel, διευθυντής έρευνας στο MyHeritage. «Η αποκάλυψη του κοινού τους γενεαλογικού δέντρου ήταν απίστευτη, είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα είναι ένα τεράστιο οικογενειακό δέντρο, και όταν σκάβουμε βαθιά, αποκαλύπτουμε πόσο εξαιρετικά διασυνδεδεμένοι είμαστε όλοι μας», συμπλήρωσε.

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός δεν έχει ενσαρκώσει ποτέ τη Μονρόε στην οθόνη, όπως έχει κάνει στο παρελθόν η Άνα ντε Άρμας στην ταινία Blonde και η Μισέλ Γουίλιαμς για την ταινία My Week with Marilyn.

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Πιο πρόσφατα, η Ντακότα Τζόνσον και η Έλεν Μπέρστιν απεικόνισαν εκδοχές Μέριλιν στην ταινία μικρού μήκους της Μάγκι Τζίλενχαλ, Flesh Impact. Προς έκπληξή μας, η MyHeritage αποκάλυψε επίσης σε νέα έρευνα ότι η ηθοποιός του Verity, Ντακότα Τζόνσον, ήταν επίσης συγγενής με τη Μονρόε και συγκεκριμένα ένατη ξαδέλφη της και εκείνη.