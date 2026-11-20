Ο Διονύσης Τεμπονέρας καταλήγει, απευθυνόμενος στον ίδιο τον πρωθυπουργό, λέγοντας «Κύριε Μητσοτάκη, επόμενη πίστα δεν έχει».

Με ένα σκωπτικό σχόλιο για τις απευθείας αναθέσεις έργων στην υπόθεση Λιάκου, ο Διονύσης Τεμπονέρας της ΕΛΑΣ σχολιάζει το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, που δόθηκε σήμερα με σαφή αναφορά στο βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη περί Grand Theft Auto VI.

«Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έδωσε το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους με απευθείας ανάθεση» αναφέρει με χιούμορ ο Διονύσης Τεμπονέρας και συνεχίζει πως ο πρωθυπουργός «μέχρι τώρα έπαιξε το ρόλο του Άγιου Βασίλη μόνο για τα αδέρφια και ξαδέρφια των υπουργών του.

»Για τους συνταξιούχους που θα πάρουν αυξήσεις 2,9% όταν ο πληθωρισμός θα κλείσει στο 4%, ο κ. Μητσοτάκης μοιάζει με λούζερ πολιτικό καλικάντζαρο, ο οποίος παίρνει 10 μέσα από την τσέπη των συνταξιούχων μέσω των έμμεσων φόρων και επιστρέφει 1».

Ο Διονύσης Τεμπονέρας καταλήγει απευθυνόμενος στον ίδιο τον πρωθυπουργό λέγοντας «Κύριε Μητσοτάκη, επόμενη πίστα δεν έχει. Game over» και κλείνει το βίντεο με το videogame των ημερών, το Grand Theft Auto VI.

{https://www.youtube.com/watch?v=tcjB23DrAn0}