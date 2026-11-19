Από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ προέκυψε ότι οκτώ εταιρείες είχαν αποκρύψει φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και 15 εκατ. ευρώ ΦΠΑ.

Οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, που χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνα για την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων και την είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρων, εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων και τεσσάρων λογιστών.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) αποκάλυψαν μηχανισμό συστηματικής φοροδιαφυγής μέσω ανταλλαγής εικονικών τιμολογίων υψηλής αξίας.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι οκτώ εταιρείες είχαν αποκρύψει φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και 15 εκατ. ευρώ ΦΠΑ. Παράλληλα, είχαν εισπράξει παράνομες επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ. Τα 28 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταλογιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Άνεργοι και ιδιοκτήτες καφενείων ως διαχειριστές εταιρειών

Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, ωστόσο πίσω τους βρίσκονταν πρόσωπα χωρίς αντίστοιχη οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Άνεργοι, ιδιοκτήτες τοπικών καφενείων και άλλα άτομα εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι εταιρειών με συναλλαγές ιδιαίτερα υψηλής αξίας, χωρίς το οικονομικό τους προφίλ να δικαιολογεί τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα. Για την αποκάλυψη του κυκλώματος, οι ελεγκτές αξιοποίησαν εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης δικτύων και συσχετίσεων, καθώς και τον δείκτη ομοιότητας Jaccard. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίστηκαν κοινά πρόσωπα, επικαλύψεις στη διοίκηση, διασυνδεδεμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και ύποπτες συναλλαγές μεταξύ εταιρειών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τραπεζικοί διευθυντές με «αμοιβές» άνω των 100.000 ευρώ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα δύο στελέχη διευκόλυναν τους διαχειριστές των εταιρειών να πραγματοποιούν αναλήψεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε μετρητά, προερχόμενων από παράνομες επιστροφές φόρων. Για κάθε ανάληψη φέρονται να λάμβαναν «αμοιβή» άνω των 100.000 ευρώ. Η δράση τους αποκαλύφθηκε έπειτα από συνεργασία των ελεγκτών με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας.

Φορολογικές δηλώσεις μέσω καφενείου στην Αθήνα

Στην υπόθεση εμπλέκεται επίσης καφενείο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την τεχνολογική υποστήριξη της υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των υποβολών, η επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε «αχυράνθρωπο» του κυκλώματος. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο τον εντοπισμό επιπλέον προσώπων και εταιρειών που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.