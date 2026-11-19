Επόμενος αντίπαλος της εθνικής ομάδας είναι ο Παναμάς.

Την ιδανική πρεμιέρα έκανε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Κ17 στο Μουντιάλ που διεξάγεται στο Κατάρ. Στο πρώτο της ματς στην τελική φάση της διοργάνωσης, νίκησε την Αίγυπτο με 2-1.

Ο Σούβλατζης άνοιξε το σκορ στο 54ο λεπτό και στο 62ο ο Καραγγελής διπλασίασε τα τέρματα της εθνικής ομάδας. Οι Αιγύπτιοι- που από το 23΄έπαιζαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ταμέρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα- μείωσαν στο 71ο λεπτό με τον Σουΐντί.

Επόμενος αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι ο Παναμάς, τον οποίο αντιμετωπίζει την Κυριακή (22/11, 14:30). Στο άλλο ματς του ομίλου, το Κατάρ επιβλήθηκε στον Παναμά με 2-0.

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Αίγυπτος (Χουσεΐν Αμπνελατίφ): Αμρ, Ντέιζλ, Γιούσεφ, Αλαά, Εζάτ Μοχάμεντ (67΄ Αμπουελέζ), Μπεσίρ, Αμπντελραχίμ (67΄ Σουϊντι), Γκαμάλ (88΄λ.τρ. Μοχτάρ), Χασέιμπ, Σαφουάτ (88΄ Αμπουελροκάμπ), Ταμέρ.

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Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Σιώζιος (90+1΄ Πουλόπουλος), Λάβδας, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Χαλδέζος (74΄ Βασιλειάδης), Μπινιάρης, Νέτο (74΄ Παπασαραφιανός), Καραγγέλης, Κώστογλου (46΄ Σούβλατζης), Νεμπής (84΄ Παπαδάκης).

Οι πανηγυρισμοί των διεθνών

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Τα highlights του ματς

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