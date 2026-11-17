Την τελευταία θέση κατέλαβε η Σερβία, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο χωρίς να καταφέρει να συγκεντρώσει βαθμό.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον Β’ όμιλο της League A του Nations League, επικρατώντας με 1-0 της Σερβίας στην 6η και τελευταία αγωνιστική. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία του ομίλου.

Η Γερμανία κατέκτησε την πρώτη θέση με 11 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη την Ολλανδία, η οποία συγκέντρωσε επίσης 11 βαθμούς, αλλά υστέρησε στην ισοβαθμία.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Εθνική Ελλάδας, επίσης με 11 βαθμούς. Ωστόσο, η ήττα στο Άμστερνταμ αποδείχθηκε καθοριστική, στερώντας από τη γαλανόλευκη τη δυνατότητα να διεκδικήσει υψηλότερη θέση στην τελική κατάταξη.

Την τελευταία θέση κατέλαβε η Σερβία, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο χωρίς να καταφέρει να συγκεντρώσει βαθμό.