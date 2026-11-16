Αντίστροφη μέτρηση για το voucher του market pass καθώς μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι άυλες κάρτες προς τους δικαιούχους. Όπως όλα δείχνουν, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένο Εισοδήματος θα έχουν υπό την κατοχή τους τόσο μία άυλη κάρτα για ψώνια όσο και την κλασική προπληρωμένη κάρτα που έχει θεσπιστεί από τον Μάρτιο του 2025.

Δύο κάρτες θα διαθέτουν οι δικαιούχοι από τα Χριστούγεννα και μετά οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και με την έναρξη του Market Pass. Στην ουσία η νέα αυτή παροχή θα συνδιαστεί με μία νέα άυλη κάρτα με την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους από σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές και οπωροπωλεία.

Το ζήτημα που προκύπτει ωστόσο είναι ότι ήδη εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί για τους δικαιούχους προπληρωμένη κάρτα με την οποία μόνο για το 50% του ποσού μπορεί να γίνει ανάληψη ενώ το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να ξοδευτεί σε ψώνια είτε από σούπερ μάρκετ είτε από οπωροπωλεία κ.α.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στόχος είναι το νέο Market Pass να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα και να καλύψει περίπου 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη σύνθεση και τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού, ενώ η πρώτη καταβολή, λόγω των αναδρομικών, αναμένεται να φτάσει κατά μέσο όρο τα 1.000 ευρώ.

Τι ισχύει σήμερα με την προπληρωμένη κάρτα

Από τον Μάρτιο του 2025, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα καταβάλλεται μέσω ειδικής προπληρωμένης κάρτας, στο πλαίσιο του νέου συστήματος πληρωμής κοινωνικών επιδομάτων.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν ανάληψη σε μετρητά έως και του 50% του ποσού που λαμβάνουν. Το υπόλοιπο 50% πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά μέσω της προπληρωμένης κάρτας για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών, καθώς και για πληρωμές.

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Με άλλα λόγια, οι δικαιούχοι του ΕΕΕ έχουν ήδη έναν περιορισμό στη διαχείριση της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνουν, καθώς δεν μπορούν να κάνουν ανάληψη ολόκληρου του ποσού.

Το Market Pass έρχεται ως πρόσθετη ενίσχυση με ακόμη περισσότερους περιορισμούς

Με την ενεργοποίηση του νέου Market Pass, προκύπτει ένα επιπλέον ζήτημα. Η νέα επισιτιστική βοήθεια δεν προβλέπεται να καταβάλλεται ως ελεύθερα διαθέσιμο χρηματικό ποσό, αλλά με τη μορφή voucher, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ειδών βασικής υλικής βοήθειας.

Αυτό σημαίνει ότι η νέα ενίσχυση θα έχει ακόμη πιο συγκεκριμένο προορισμό, αφού το σύνολο της αξίας της θα πρέπει να κατευθύνεται σε συγκεκριμένες αγορές και όχι σε άλλες οικονομικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Το ερώτημα για τη δεύτερη κάρτα

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα λειτουργήσει στην πράξη το νέο σύστημα για τους δικαιούχους που ήδη διαθέτουν προπληρωμένη τραπεζική κάρτα για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Θα πρόκειται για ένα ξεχωριστό ψηφιακό μέσο, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με την υπάρχουσα προπληρωμένη κάρτα ή θα υπάρξει κάποια μορφή ενσωμάτωσης των δύο παροχών; Θα χρειάζεται οι δικαιούχοι να χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά μέσα για τις αγορές τους;

Σε κάθε περίπτωση, το νέο σύστημα δημιουργεί μια διαφορετική πραγματικότητα για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεσή τους την υπάρχουσα προπληρωμένη κάρτα, με τον περιορισμό του 50% στις αναλήψεις, αλλά και μια πρόσθετη ενίσχυση που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών.

Το ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν παράλληλα οι δύο μηχανισμοί, ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν πώς θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Σε κάθε περίπτωση και εξετάζοντας όσα έχουν γίνει γνωστά, οι πολίτες από το συνολικό ποσό που θα έχουν στην διάθεσή τους, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό θα μπορούν να κάνουν ανάληψη και να το ξοδέψουν εκεί που οι ίδιοι επιθυμούν.